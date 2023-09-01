台灣首間「寶可夢中心」插旗台北！ 12月盛大開幕還有活動紀念品、皮卡丘登場賣萌

荷包準備好囉！The Pokemon Company 寶可夢公司宣布，台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」即將於2023年12月開幕於台北盛大開幕，並預計推出開幕紀念商品、舉辦開幕活動等，相關詳細內容、時間等將於日後公開。

寶可夢官方今（1）日在臉書粉專「寶可夢台灣」宣布，Pokémon Center TAIPEI即將於2023年12月盛大開幕，並預計推出開幕紀念商品、舉辦開幕活動等，可預期深受粉絲喜愛的知名遊戲「寶可夢（Pokémon）」系列商品，即將來台登場。

圖／翻攝自寶可夢 台灣臉書

寶可夢訓練家們旅遊日本必訪的「寶可夢中心（Pokémon Center）」是寶可夢相關商品的官方專賣店，除了遊戲軟體、卡片遊戲和多種原創商品外，還會提供各種針對寶可夢粉絲的服務和活動，以及各式限定造景讓大家拍照打卡。

Pokémon Center TAIPEI 確定於2023年12月在台北盛大開幕，將成為目前新加坡以外，第二家日本海外寶可夢中心正式門市，詳細活動內容、時間、地點將於日後公開，相信皮卡丘也預備登場賣萌，值得粉絲們一同期待！

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