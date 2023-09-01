快閃大巨蛋、信義商圈！ 「2023白晝之夜」確定地點、時間出爐 國慶連假嗨玩台北不夜城

台北最嗨不夜城要來了！ 一年一度舉行，預定於每年十月的第一個禮拜六登場，今年度確定在信義商圈、大巨蛋快閃的「2023白晝之夜」，將再度把台北街頭變成超大型藝術空間，跨夜不睡這一天，民眾嗨玩街頭裝置藝術、表演與美食市集，今年度更宣傳「循環+1杯、塑膠-1杯」，加強推廣循環容器重複使用的重要性！

歷屆白晝之夜裝置藝術圖片，非本屆作品。圖／翻攝白晝之夜 Nuit Blanche臉書

歷屆白晝之夜裝置藝術圖片，非本屆作品。圖／翻攝白晝之夜 Nuit Blanche臉書

白晝之夜自西元2002年起由法國巴黎市政府所創辦，是一項具有「跨夜舉辦」、「免費參加」及「公民參與」三大特色的藝術活動。台北的第一屆白晝之夜起始於2016年，於當時台北西區的舊城區舉辦，去年則以台北表演藝術中心、台北科學藝術園區等士林街頭為展區，而今年拍板地點將舉辦在信義商圈及大巨蛋周邊！

2023年白晝之夜以藝術行動代號 3、6、9為主打，規劃3大場域、6大主題、9大亮點作品，引領市民進行文化體驗，從影像、音樂、戲劇、馬戲、脫口秀等等融合各種類型演出，讓民眾徹夜狂歡絕不無聊。

歷屆白晝之夜裝置藝術圖片，非本屆作品。圖／翻攝白晝之夜 Nuit Blanche臉書

歷屆白晝之夜裝置藝術圖片，非本屆作品。圖／台北旅遊網

更邀請到人氣「有趣市集」團隊進駐，號召是以「黑、白」為主的食物顏色、包裝飲品甜品，以及環保意識佈置為主題，自晚間6點至凌晨3點，在國父紀念館的左右兩側擺攤，讓夜貓們三更半夜也能逛市集、吃美食、欣賞藝術。

歷屆白晝之夜現場實況。圖／台北市文化局提供

歷屆白晝之夜裝置藝術圖片，非本屆作品。圖／翻攝白晝之夜 Nuit Blanche臉書

【2023白晝之夜 主要活動】

活動時間：2023/10/7 18:00~2023/10/8 06:00

活動地點：台北信義商圈及大巨蛋周邊，預計延伸至台北東區

【2023白晝之夜 市集】

日期：2023/10/07(六)～2023/10/08(日)

攤商營業時間：晚上18:00－03:00

地點：國父紀念館（左右兩側）

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