快訊

海葵轉中颱！新北堤外停車場晚上7時起只出不進

長灘島穿「一條線」比基尼爆紅 她告媒體、名醫求償240萬結果出爐

男籃世界盃／比江島慎如真人版三井壽！FIBA：灌籃高手續集

快閃大巨蛋、信義商圈！ 「2023白晝之夜」確定地點、時間出爐 國慶連假嗨玩台北不夜城

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
歷屆白晝之夜裝置藝術圖片，非本屆作品。圖／翻攝白晝之夜 Nuit Blanche臉書、台北旅遊網
歷屆白晝之夜裝置藝術圖片，非本屆作品。圖／翻攝白晝之夜 Nuit Blanche臉書、台北旅遊網

台北最嗨不夜城要來了！ 一年一度舉行，預定於每年十月的第一個禮拜六登場，今年度確定在信義商圈、大巨蛋快閃的「2023白晝之夜」，將再度把台北街頭變成超大型藝術空間，跨夜不睡這一天，民眾嗨玩街頭裝置藝術、表演與美食市集，今年度更宣傳「循環+1杯、塑膠-1杯」，加強推廣循環容器重複使用的重要性！

歷屆白晝之夜裝置藝術圖片，非本屆作品。圖／翻攝白晝之夜 Nuit Blanche臉書
歷屆白晝之夜裝置藝術圖片，非本屆作品。圖／翻攝白晝之夜 Nuit Blanche臉書

歷屆白晝之夜裝置藝術圖片，非本屆作品。圖／翻攝白晝之夜 Nuit Blanche臉書
歷屆白晝之夜裝置藝術圖片，非本屆作品。圖／翻攝白晝之夜 Nuit Blanche臉書

白晝之夜自西元2002年起由法國巴黎市政府所創辦，是一項具有「跨夜舉辦」、「免費參加」及「公民參與」三大特色的藝術活動。台北的第一屆白晝之夜起始於2016年，於當時台北西區的舊城區舉辦，去年則以台北表演藝術中心、台北科學藝術園區等士林街頭為展區，而今年拍板地點將舉辦在信義商圈及大巨蛋周邊！

2023年白晝之夜以藝術行動代號 3、6、9為主打，規劃3大場域、6大主題、9大亮點作品，引領市民進行文化體驗，從影像、音樂、戲劇、馬戲、脫口秀等等融合各種類型演出，讓民眾徹夜狂歡絕不無聊。

歷屆白晝之夜裝置藝術圖片，非本屆作品。圖／翻攝白晝之夜 Nuit Blanche臉書
歷屆白晝之夜裝置藝術圖片，非本屆作品。圖／翻攝白晝之夜 Nuit Blanche臉書

歷屆白晝之夜裝置藝術圖片，非本屆作品。圖／台北旅遊網
歷屆白晝之夜裝置藝術圖片，非本屆作品。圖／台北旅遊網

更邀請到人氣「有趣市集」團隊進駐，號召是以「黑、白」為主的食物顏色、包裝飲品甜品，以及環保意識佈置為主題，自晚間6點至凌晨3點，在國父紀念館的左右兩側擺攤，讓夜貓們三更半夜也能逛市集、吃美食、欣賞藝術。

歷屆白晝之夜現場實況。圖／台北市文化局提供
歷屆白晝之夜現場實況。圖／台北市文化局提供

歷屆白晝之夜裝置藝術圖片，非本屆作品。圖／翻攝白晝之夜 Nuit Blanche臉書
歷屆白晝之夜裝置藝術圖片，非本屆作品。圖／翻攝白晝之夜 Nuit Blanche臉書

【2023白晝之夜 主要活動】

活動時間：2023/10/7 18:00~2023/10/8 06:00

活動地點：台北信義商圈及大巨蛋周邊，預計延伸至台北東區

【2023白晝之夜 市集】

日期：2023/10/07(六)～2023/10/08(日)

攤商營業時間：晚上18:00－03:00

地點：國父紀念館（左右兩側）

延伸閱讀：

台版威尼斯+1！嘉義「布袋漁港彩虹屋」最新IG打卡點 異國風情美景遊客必拍

台南夜市「21字口訣」大改版！ 「大東+大東東夜市」分家 在地人傻眼：變繞口令了

國父紀念館 甜品

相關新聞

快閃大巨蛋、信義商圈！ 「2023白晝之夜」確定地點、時間出爐 國慶連假嗨玩台北不夜城

快閃大巨蛋、信義商圈！ 「2023白晝之夜」正式時間出爐 國慶連假嗨玩台北不夜城

「早點」到捷運！ 北捷「早餐生活節」開跑 101個快閃攤位、週週送100份免費早餐

「早點」到捷運！ 北捷「早餐生活節」開跑 101個快閃攤位、週週送100份免費早餐

網購族9月好嗨！ 7-ELEVEN大方送7元、全家9元嚐古娃娃霜淇淋 「超商取件優惠」手刀買起來

網購族9月好嗨！ 7-ELEVEN大方送7元、全家9元嚐霜淇淋新口味 「超商取件優惠」手刀買起來

韓國航班總整理！易斯達9月2日復航松山－金浦、可依航空將開航清州

哈韓族有福了！疫後韓國航班航線恢復速度快，目前大韓、韓亞、長榮、華航、台虎、酷航、德威、釜山、真航空、濟州航空均推出台灣直飛韓國的航線，華航8/26開航高雄-首爾金浦航線，易斯達航空（Eastar J

台南夜市「21字口訣」大改版！ 「大東+大東東夜市」分家 在地人傻眼：變繞口令了

台南「夜市口訣」大改版！ 「大東+大東東夜市」分家 在地人傻眼21字長口訣

「每人1000元左右」爽住飯店！5家飯店一次看 毛小孩或Buffet早餐等統統都有

想住飯店就找便宜的！UDN小編特地盤點「每人千元左右」就能住的全台5間飯店，讓小資族能享受舒服的價位與入住環境，一起來看看吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦