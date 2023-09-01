一上架就搶爆！ 好市多開賣「樂高行李箱」價格甜 網激推1物：有小孩必買

又一新品引發網友暴動！ 知名美國賣場Costco好市多近日上架一款「樂高積木行李箱」，外觀吸睛、充滿童趣吸引不少網友狂讚喊買，更有網友發現另一款「積木造型背包」同樣超吸引人，樂喊：「小孩愛積木，還能當書包用。」

臉書粉專《Costco好市多 商品經驗老實說》最新分享，逛好市多意外發現超可愛的新品，大小朋友都瘋迷的樂高（LEGO）20吋行李箱，顏色有黃色和藍色2種可以選擇，一個行李箱1899元，超Q外型讓原PO忍不住嗨喊「Costco新貨到，搶！」

圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書

這一款LEGO積木造型行李，商品功能介紹顯示，有T型兩段式拉桿、360度靜音雙排輪、大小為56X36X23公分（含輪子）、X型束衣帶等，售價為1899元。

消息曝光後，上千人點讚直呼「新品酷斃了」、「剛看到就咻咻去買了」、「好想買喔！可是行李箱用不壞」、「之前在別的地方有看到，價格比較高，沒想到現在換好市多賣了」、「為什麼沒有紅色的」。

不過有網友質疑，登機箱的為什麼要買一個「後面凹進去犧牲容量，外面突出來佔據擺放空間的行李箱？」、「感覺會很不穩，只能裝輕一點的東西，但外觀是真的可愛」。

圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書

另有家長分享，除了行李箱之外，樂高也有出積木背包，家裡已經太多行李箱的話，可考慮買「樂高後背包」，一個1299元，裡面有3個夾層，現在剛好開學，很適合讓小孩當書包用。

圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書

延伸閱讀：

．網購族9月好嗨！ 7-ELEVEN大方送7元、全家9元嚐古娃娃霜淇淋 「超商取件優惠」手刀買起來

．快閃大巨蛋、信義商圈！ 「2023白晝之夜」確定地點、時間出爐 國慶連假嗨玩台北不夜城