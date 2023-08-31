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網購族9月好嗨！ 7-ELEVEN大方送7元、全家9元嚐古娃娃霜淇淋 「超商取件優惠」手刀買起來

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
網購族9月追超商取件優惠。圖／業者提供
網購族9月追超商取件優惠。圖／業者提供

超商取件優惠快追！ 經常網購的朋友9月必看這裡，7-ELEVEN自9/7到9/11的門市取貨每件「送7元購物金」，全家則是9/9至9/15、9/18至9/22，包裹取件就「送9元霜淇淋優惠券」，算準時間下訂包裹囉！

網購族一定要追，自9/7至9/11限時5天，7-ELEVEN推出「門市取件優惠」，每件送7元購物金，每筆上限5組序號，共150萬組，特別提醒，一定要記得報電話或給會員條碼，或是確認有拿到購物金QR碼的小白單後再離開，且購物金期限至9/24截止。

7-ELEVEN取件，領取包裹時可獲7元購物抵用券。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN取件，領取包裹時可獲7元購物抵用券。圖／7-ELEVEN提供

全家便利商店則推出自9/9至9/15，以及9/18至9/22限定二波門市取包裹送「9元霜淇淋優惠券」，1件包裹領1張，單筆交易最多贈送5張，15日前取件的小白單可兌換至9/22，活動7天限量280元萬組；22日前領取的小白單，可兌換至9/23，活動共5天，限量200萬組，一共480萬組霜淇淋優惠等你拿。

特別注意的是，全家取件優惠必須出示小白單條碼，若遺失、毀損無法補發或使用，而且剛好搭上9月開賣的古娃娃聯名新口味「荔枝烏龍霜淇淋」，下訂包裹正好享用9元品嚐新口味。

全家便利商店限時取件優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店限時取件優惠。圖／全家便利商店提供

全家曾與古娃娃聯名推出海鹽牛奶、慢煮焦糖口味霜淇淋。記者黃筱晴／攝影
全家曾與古娃娃聯名推出海鹽牛奶、慢煮焦糖口味霜淇淋。記者黃筱晴／攝影

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