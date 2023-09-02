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台南唯一「頂呱呱」結束營業　粉絲哭哭：吃不到呱呱包了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝台南開幕式臉書、頂呱呱提供
圖／翻攝台南開幕式臉書、頂呱呱提供

台南人哭哭！　台灣人氣速食品牌「頂呱呱」以台式炸雞、呱呱包著名，近日傳出台南唯一一間速食店頂呱呱，宣布在8月31日後停止營業，讓不少在地人感嘆「吃不到呱呱包了」。

頂呱呱人氣點心「呱呱包」。圖／頂呱呱提供
頂呱呱人氣點心「呱呱包」。圖／頂呱呱提供

臉書粉專「台南閉幕式」於9月1日發文分享，「台南唯一一間頂呱呱今天關了！台南吃不到頂呱呱了！」，位於新光三越台南西門店地下2樓的頂呱呱台南新光門市，宣布結束營業，也象徵從9月起，頂呱呱正式退出台南的速食市場。

圖／翻攝台南開幕式臉書
圖／翻攝台南開幕式臉書

國民速食品牌「頂呱呱」以特色餐點呱呱包、台式炸雞，及古早味飲品紅茶雪泥等，深受死忠粉絲喜愛，台南西門店頂呱呱歇業消息曝光後，許多民眾感到不捨，「沒呱呱包可以吃了」、「好吃欸 ，好難過竟然要關了」、「呱呱包和紅茶雪泥很好吃耶」、「天啊，不要啊，我的一口翅」、「我的呱呱包」、「現在去新天地美食街都不知道要吃什麼」。

圖／翻攝頂呱呱官網
圖／翻攝頂呱呱官網

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