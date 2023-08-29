台南夜市「21字口訣」大改版！ 「大東+大東東夜市」分家 在地人傻眼：變繞口令了

到台南玩少不了一定要狂夜市！ 大東夜市是知名觀光夜市之一，也在台南在地人熟知的夜市口訣「大大武花大武花」，佔有一席之地，然而近日傳出台南大東夜市爆發經營糾紛，未來分家形成「大東夜市」+「大東東夜市」2家夜市，而大家熟悉的夜市口訣也瞬間暴增到21個字「大東大東東大東大東東武花大東大東東武武花花」，不少網友看了之後直呼太難「變繞口令了」！

圖為台南大東夜市，台南將多出一個「大東東夜市」。圖／報系資料照

根據「台南式Tainan Style」粉專最新指出，大東夜市真的有一邊決定叫做「大東東夜市」了，分裂之後分別為由原本經營團隊的「大東夜市」，佔地面積為原大東夜市的三分之一，9月11日開始開幕，每周一、二、五營業，以及由新團隊經營的「大東東夜市」的佔地面積為原大東夜市的三分之二，9月18日開幕，同樣是每周一、二、五營業。

此外，「台南式」也分享了最新的台南夜市口訣，內容從原本的「大大武花大武花」變成了「大東大東東大東大東東武花大東大東東武武花花」，更要大家把新口訣重新背下來，瞬間暴增到21個字口訣，令網友紛紛崩潰表示「這太難了啦！」、「變繞口令了」、「口訣那麼長誰背的起來」、「唸完可能一口氣就喘不過來了」、「沒事，我都逛武聖而已」。

圖／翻攝大東夜市臉書

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