「每人1000元左右」爽住飯店！5家飯店一次看 毛小孩或Buffet早餐等統統都有

想住飯店就找便宜的！UDN小編特地盤點「每人千元左右」就能住的全台5間飯店，讓小資族能享受舒服的價位與入住環境，一起來看看吧！

「福容徠旅」全新水里店現正試營運中

探索嶄新旅程，「福容徠旅」榮譽呈獻水里店全新登場。即刻起至11/30止，您將享受絕佳優惠，原價6600元的房型現下殺至1499元（不含早餐）。每日限量供應，緊急搶購！特別優惠，限【福容大飯店】會員更享額外88折，僅1319元，一人即可入住奢華，全新感受！

圖／福容徠旅水里店提供

圖／福容徠旅水里店提供

「天成文旅－繪日之丘」尊寵毛小孩住房專案

尊寵讀者的毛小孩，天成文旅特別推出「同遊繪日 毛小孩住房專案」。從現在起至2023年12月29日，舒適雅致客房等您品味，房價已含稅、服務費，更附2份豐盛早餐。全套住房特價，僅4499元起。入住更享尊寵，贈送限量毛小孩旅行備品組，內含：項圈、牽繩、飼料碗、梳毛刷、拾便袋、狗骨頭玩具、西莎狗罐頭（不挑選口味）。（每房每次入住限贈乙份，僅限一次），該專案限定毛小孩一隻，體重限制在10公斤以內，敬請留意。

圖／天成文旅－繪日之丘提供

圖／天成文旅－繪日之丘提供

「德立莊西門館」星光專案不眠之夜

德立莊西門館推出獨家「星光專案」，限定夜間9點入住，專案已包含住房費用，不含早餐。僅限五間客房每晚，兩人同行只需最低2500元。此特別優惠僅適用於單晚入住，無法連住，如需多晚入住，敬請補差額選擇一般訂房。

圖／德立莊西門店提供

「東龍大飯店」專屬尊享不含早不可取消專案

東龍大飯店推出「不含早不可取消專案」，奢華住宿舒適飯店。可選擇雙人房或三人房，精心打造高CP入住體驗。優惠價三人房最低3360元，平均僅1120元，請注意，該專案恕不接受取消或修改，預訂完成將立即扣款，讓您安心專享。

圖／東龍大飯店提供

「義大皇家酒店」推出「旅遊同業3大住房專案」，即刻開始接受預訂（可入住日自9/1起至12/29止）。此專案獨享觀光旅遊從業人員及交通運輸業專屬尊榮待遇，尊享雅緻家庭房，僅售2999元，或選擇1泊1食方案，特價3999元，包含雅緻家庭房住宿1晚，隔日雙人自助早餐。更有1泊2食選擇，特價4999元，包括雅緻家庭房住宿1晚、翌日雙人自助早餐，以及皇樓中餐廳雙人晚餐。

圖／義大皇家酒店提供

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