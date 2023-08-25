「高雄鹹酥雞＆國際炸物嘉年華」週末登場！超過40家鹽酥雞與炸物爽吃，必比登名店也進駐

夏天即將來到尾聲，但高雄的「熱情」絲毫不減！「2023鹹酥雞嘉年華」即將在本週末於高雄大遠百盛大登場。活動現場有41家品牌攤位，包括台式鹹酥雞、異國風味炸物、米其林名店和星級飯店，每一家都能讓讀者的味蕾充分滿足。此外，多款精選啤酒更是美食的最佳夥伴，為這場饗宴增色不少。活動僅兩天，讀者不要錯過這難得的美食體驗，趕緊前來高雄，一同享受這場極具爆發力的美味盛宴，減肥下次再說！

圖／高雄觀光局提供

高雄市民最期待的「2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」即將在8月26日和27日在高雄大遠百舉行。今年活動以「國際炸物」為主題，有30家頂尖的台式鹹酥雞名店參與，並有11家國際知名星級飯店、米其林必比登名店、異國特色餐廳，共41家攤位等讀者來探索，撇開體重一定可以爽吃一下舒壓了。

圖／高雄觀光局提供

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今年簡直把所有海內外的鹹酥雞和炸物品牌集結，不僅有全台知名品牌如「台灣第一家鹹酥雞」、「吮指王」、「炸雞大獅」、「巷口炸雞」等，還有高雄的創意包餡雞排「迷路炸物店」、嘉義的經典鹹酥雞料理「統香鹹酥雞」、台南40年老店「集雞蜜鹽酥雞」，若有吃素的夥伴，還有打造素食可吃的「萬德福蔬食新風潮」，全台炸物夯店幾乎都吃得到

圖／高雄觀光局提供

當然，除了台灣式鹹酥雞和雞排，還有其他引人垂涎的美味等待著讀者。包括榮獲米其林必比登的法式鵝肉餐廳「橋邊鵝肉LE PONT」、韓國最受歡迎的炸雞品牌「Nene chicken」、古巴風味的「OLA風味炸物」，以及承億酒店的義式餐酒館「BAR KAO餐酒館」、將帶來墨西哥式燒烤的「H2O HOTEL水京棧國際酒店Pool Bar」等星級飯店餐廳，直接提升嘉年華一個新的檔次，這將是一場極致的美食之旅，讓讀者味覺享受美味又刷嘴的味覺饗宴，南部的朋友揪團吃起來了！

圖／高雄觀光局提供

最後值得一提的是，由於場地附近周邊的停車塲車位有限，高雄觀光局也呼籲民眾不要開車前往，並建議大眾交通為主，若要去的讀者也可以互相提醒。

圖／高雄觀光局提供

高雄鹹酥雞＆國際炸物嘉年華

時間｜8/26（六）、8/27（日）15:00～21:00

地點｜高雄大遠百 追夢廣場

交通｜捷運紅線R8三多商圈1號出口

圖／高雄觀光局提供

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