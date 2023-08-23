抓住夏天的尾巴！入秋前5個音樂祭懶人包1次看，還有金曲歌后登場

今年的夏日充滿各種驚喜與慶典活動，大稻埕煙火結束之後，緊接著就是各種音樂祭、音樂會的到來，抓緊夏日的尾巴，包含不僅是搖滾的節奏，更有音樂與海洋的交流無論是在新北市河海音樂季、淡水漁人碼頭的繽紛之夜，還是貢寮國際海洋音樂節的螢光夢幻，抑或是福隆草地浪花音樂會的悠然時光等都將帶來一個難忘的夏季體驗。UDN小編特地整理五個近日鄰近的音樂祭慶典，一起來與歡樂共舞吧！

「新北市河海音樂季」保證繼續嗨翻夏日

今年夏天，將有一場讓都市與海洋融合的狂歡盛宴——「2023新北市河海音樂季」即將盛大登場！打破以往音樂季偏居郊區的傳統，這次音樂季將在淡水漁人碼頭和三重大都會公園兩個舞台同步熱情上演，給您一場都會與海洋的視聽盛宴。這個充滿活力的音樂季將於八月週末連續登場，以超過30支優秀樂隊輪番上陣，讓您盡情沉浸在最嗨、最熱情的搖滾音樂氛圍中。只需輕鬆搭上捷運，即可輕鬆抵達新北市河海音樂季現場，共享這場音樂盛事。

圖／河海音樂祭提供

圖／河海音樂祭提供

圖／河海音樂祭提供

夢幻煙火光雕秀，淡水漁人碼頭搖滾之夜

淡水漁人碼頭不僅是海浪的擁抱，更是音樂的靈魂。每年夏季限定的「2023仲夏繽紛樂」，帶來充滿幻想色彩的光雕水舞秀與煙火表演，將夜晚點亮成浪漫的仙境。這個夏季，讓我們一同沐浴在音樂與煙火的海洋，忘卻煩憂，將歡笑延續至深夜。「2023淡水漁人碼頭煙火秀」將呈現史上最長的15分鐘煙火秀，讓您在國慶的氛圍中，感受專屬淡水的浪漫與熱情。

圖／來自漁人碼頭水舞煙火

「貢寮國際海洋音樂節」歷經三年正式回歸

「貢寮國際海洋音樂祭」歷經三年的等待，今年終於強勢回歸！然而，颱風的到來卻使得音樂祭延期至9月15日至17日，讓熱切期待的樂迷稍感遺憾。今年的音樂祭主打多彩螢光風格，無論是舞台還是攤位，都彩繪著繽紛的色彩。大型變形蟲帳篷與貢寮漁村場景藝術打卡點，讓整個音樂祭場地在黑夜中變幻出奇幻的螢光圖騰。當天更有塗鴉互動攤位，提供環保螢光彩繪，讓您在夜晚成為沙灘上最耀眼的焦點。

圖／貢寮國際音樂祭提供

圖／貢寮國際音樂祭提供

「福隆草地浪花音樂會」擁抱陽光與音樂同行

「福隆草地浪花音樂會」將於9月16日和17日連續兩天登場，邀請到金曲樂團旺福、看日早晚、電波樂團以及金曲最佳新人獎得主雷擎等眾多歌手，為您送上一場美妙的音樂盛宴。此外，美食市集和星空藝術村也將同步登場，讓您盡情享受音樂與美食的愉悅。一同前往福隆大草坪，感受音樂的魔力，放鬆享受悠閒的時光。

「五漁罟浪祭」融合音樂與衝浪還有金曲歌后助陣必去

今年夏天宜蘭頭城最大型的節慶活動「五漁罟浪祭」將於 9 月 9 日至 9 月 17 日，連續九天在外澳沙灘登場！音樂還包含金曲新科歌后、樂團及大嘻哈時代潛力新秀等 15 組音樂人將結合頭城五漁鐵特色，伴隨音浪一起嗨！不僅如此，還會結合「潮汐市集」與「罟浪盃衝浪賽」，完全兩天一夜體驗剛剛好，活動免費入場，地點就在宜蘭縣頭城鎮外澳服務區喔！

圖／五漁罟浪祭提供

圖／五漁罟浪祭提供

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