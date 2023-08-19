快訊

證實見謝典林談合作郭台銘選2024 柯文哲堅定吐「1理由」：不可能

長條雷雨帶靠近台灣！10縣市發布豪雨特報 恐影響至晚間

46%國人不支持民進黨繼續執政 朱立倫「24字箴言」揭勝選契機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華泰名品城「CREMIA」開幕了！全球獨家「藍靛果」同步開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／CREMIA提供
圖／CREMIA提供

華泰名品城「夏日冰風暴」來囉！知名冰淇淋品牌「CREMIA」震撼登場，全新專賣店已在華泰名品城中隆重開幕！店內坐落在「一期廣場噴水池前」，以貨櫃屋造型展現獨特魅力，空間中散發出與冰淇淋絲滑口感相仿的質感，純白色系的外觀更是美不勝收。

圖／CREMIA提供
圖／CREMIA提供

炎炎夏日把握最後消暑的時光，不妨踏進這片冰淇淋天地，品味包含原味、巧克力、綜合口味或是全球獨家販售的藍靛果風味。CREMIA將帶來無比涼意，即刻消暑與享受美味。快來一探究竟親探這一場味蕾和視覺的雙重盛宴。值得一提的是，本次專屬設計由一齊一七collab17操刀，為店內營造了別具特色的清新氛圍。

圖／CREMIA提供
圖／CREMIA提供

圖／CREMIA提供
圖／CREMIA提供

以下是CREMIA華泰名品城店的相關資訊：

- 地址：桃園市中壢區春德路189號（一期廣場噴水池前）

- 售價：每隻冰淇淋全口味均為150元

不容錯過的甜點冰品，趕快一同品味CREMIA的極致滋味吧！

圖／CREMIA提供
圖／CREMIA提供

圖／CREMIA提供
圖／CREMIA提供

延伸閱讀：

要出國才吃得到！70年傳承古早味桃機飄香 「林聰明沙鍋魚頭」進駐第二航廈

和牛漢堡排免費續！「焱の挽肉」開幕再抽和牛套餐，1次吃得到6種風味

冰淇淋 華泰名品城 消暑 冰品

相關新聞

華泰名品城「CREMIA」開幕了！全球獨家「藍靛果」同步開賣

華泰名品城「夏日冰風暴」來囉！知名冰淇淋品牌「CREMIA」震撼登場，全新專賣店已在華泰名品城中隆重開幕！店內坐落在「一期廣場噴水池前」，以貨櫃屋造型展現獨特魅力，空間中散發出與冰淇淋絲滑口感相仿的質感，純白色系的外觀更是美不勝收。

七夕情人節大餐！ 「6大飯店餐廳」精心打造情人夢 用浪漫寵愛味蕾，助攻愛侶芳心

搶攻七夕情人節商機，各大飯店與高級餐廳均紛紛推出獨家精心打造的情人節套餐，有美式牛排大餐，有上海風情浪漫晚餐，有波士頓龍蝦義大利麵，有世界巧克力大賽精品&世界冰淇淋聯手打造的夢幻甜點，並加贈花束、香氛

台北君悅「5餐廳」餐券開賣優惠1次看！凱菲屋65折爽吃Buffet，七夕蛋糕同步開賣中

在台北君悅酒店旗下五大餐廳推出超狂優惠餐券，也是Buffet愛好者們即刻迎來絕佳時機！即日起，凱菲屋、彩日本料理及茶苑、Ziga Zaga還有Cheers歡飲廊，都吃得到65折起不等的美味料理，優惠一起看

「Sonoma精選乾酪綜合包」又驗出環氧乙烷！好市多：全額退費並提供補償金

好市多乾酪又出包！衛福部食藥署今天（8月18日）表示，好市多近期報驗一批「Sonoma精選乾酪綜合包」，經檢出殘留農藥環...

中元普渡最省心組合！ 麥當勞「F34優惠餐」、達美樂「普渡披薩」、漢堡王「三牲漢堡+三牲香」

時代在變、農曆七月中元普渡禁忌也跟著變！ 為求更迅速解決中元普渡祭祀需要的「雞、豬、魚」三牲 ，省心進貢好兄弟們的五臟廟，速食業者腦筋動超快，今年不只有達美樂普渡披薩餐、漢堡王也百無禁忌推出三牲疊疊樂漢堡，外加三柱香雞柳條，連國民速食麥當勞近期推出的優惠餐券，都恰巧能拼湊出一套有雞有豬有魚的組合大餐，快來收下這一篇「中元普渡最省心」速食組合優惠哦！

「双聖」開新店了！ 39年美式餐廳重回大安區　9／4進駐台北美侖飯店

聖代迷們有口福了！ 老字號美式餐廳「双聖」最新傳出，預計在9/4重回大安區，進駐台北美侖飯店1樓試營速，不少網友聽到消息皆開心表示「終於回到大安區了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦