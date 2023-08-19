華泰名品城「CREMIA」開幕了！全球獨家「藍靛果」同步開賣

華泰名品城「夏日冰風暴」來囉！知名冰淇淋品牌「CREMIA」震撼登場，全新專賣店已在華泰名品城中隆重開幕！店內坐落在「一期廣場噴水池前」，以貨櫃屋造型展現獨特魅力，空間中散發出與冰淇淋絲滑口感相仿的質感，純白色系的外觀更是美不勝收。

圖／CREMIA提供

炎炎夏日把握最後消暑的時光，不妨踏進這片冰淇淋天地，品味包含原味、巧克力、綜合口味或是全球獨家販售的藍靛果風味。CREMIA將帶來無比涼意，即刻消暑與享受美味。快來一探究竟親探這一場味蕾和視覺的雙重盛宴。值得一提的是，本次專屬設計由一齊一七collab17操刀，為店內營造了別具特色的清新氛圍。

圖／CREMIA提供

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以下是CREMIA華泰名品城店的相關資訊：

- 地址：桃園市中壢區春德路189號（一期廣場噴水池前）

- 售價：每隻冰淇淋全口味均為150元

不容錯過的甜點冰品，趕快一同品味CREMIA的極致滋味吧！

圖／CREMIA提供

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