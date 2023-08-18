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要出國才吃得到！70年傳承古早味桃機飄香 「林聰明沙鍋魚頭」進駐第二航廈

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書
圖／嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書

今年剛過70歲生日的「嘉義林聰明沙鍋魚頭」，再踏出新的一步！由「Ever Rich 昇恆昌」邀請進駐桃園機場第二航廈，在C3登機口的「街口食趣」候機室暨餐飲服務區提供服務，更是推出了三款只有在桃機二航廈店才吃得到的三款限定餐點，要用「家的味道」撫慰遊子、遊客的胃。

圖／嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書
圖／嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書

在登上Netfilx世界小吃之後，「林聰明沙鍋魚頭」的知名度大幅飆升，成為外國人認識台灣飲食的一個窗口；而2022年於台南三井展店後，「林聰明沙鍋魚頭」第二次跨區展店，原來是由同為嘉義子弟的「Ever Rich 昇恆昌」邀請，直接進駐桃機第二航廈，有更多機會接觸外國旅客推廣「台灣味」。

圖／嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書
圖／嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書

為了迎合桃機二航廈店舖特性及飲食潮流，「林聰明沙鍋魚頭」這回特別設計3款桃機店限定的套餐，分別是「沙鍋魚排」、「沙鍋湯餃」、「沙鍋植物肉排」三款套餐，魚排特別挑選以無刺的鱈魚製作，讓趕時間的旅客也能迅速享受美食後去登機，還有符合飲食潮流的植物肉排，兼顧了蔬食、素食者的需求，用貼心的「家的味道」照顧要出國的遊子，也勾住外國旅客的胃。

圖／嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書
圖／嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書

圖／嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書
圖／嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書

今年邁入第70年歷史的老店，由第三代老闆林佳慧出馬，和團隊直接北上為大家服務、把關口味；不過，桃機二航廈店目前只有現吃的熱食餐點，還沒有規劃販賣冷凍外帶的商品，想要把家鄉味帶出國的願望可要再等一等才有機會實現！

圖／嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書
圖／嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書

林聰明沙鍋魚頭－桃園機場店

桃園機場第二航廈「C3街口食趣主題候機室暨餐飲服務區」

(C3、C4登機口間)

營業時間：07：00～16：00(未來可能再調整)

圖／嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書
圖／嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書

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