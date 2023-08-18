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和牛漢堡排免費續！「焱の挽肉」開幕再抽和牛套餐，1次吃得到6種風味

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／焱の挽肉提供
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「焱の挽肉」 新開幕點燃讀者的味蕾饗宴！手工打造的和牛漢堡必吃，結合日式風味與台灣獨特滋味，即將於2023年8月19日正式登場。「焱の挽肉」炭燒和牛漢堡排專賣店係由橘焱一手打造，無論日本A5和牛、金璟雞、晶鑽豬，或是集結三種肉質的招牌定食，價格皆為490元，肉肉控一定要吃吃看！

圖／焱の挽肉提供
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定食不僅僅於此，三片多汁漢堡排，搭配雞蛋、香氣四溢的日本越光米，再加上香濃湯品、精緻醃菜，讓味蕾感受提升不同的層次。還有一次米飯與湯品的免費續杯能爽吃，最令人垂涎的是，「焱の挽肉」特別精心調製六款特色沾醬，為每片漢堡排增添更多美味風味。首波開幕推出超狂優惠，只要在IG限動打卡「焱の挽肉」，漢堡排直接免費續！

圖／焱の挽肉提供
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最後8月19日至9月30日，只需在FB上標記兩位好友、分享貼文，即有機會參與抽獎，贏取「焱の挽肉」免費套餐一份（共10名幸運得主），並有機會品嚐「焱の挽肉」獨特的日本A5和牛漢堡排六種風味（共10名幸運得主）。快把握這個夏季，讓「焱の挽肉」帶讀者享受美食的奇妙之旅，別錯過這令人難以忘懷的美食盛宴！

圖／焱の挽肉提供
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漢堡 和牛 必吃 IG

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