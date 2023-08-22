「2023赤科山金針花季」登場！結合「卡娜赫拉」推超萌周邊，還有7折券可拿

「2023赤科山金針花季」再度登場了！每年的8、9月，花東地區迎來了金針花盛宴，成千上萬的人們湧入六十石山和赤科山，沉醉於金黃色的花海美景之中。今年這場盛會更加有趣，特別與超萌的「卡娜赫拉的小動物」聯袂合作，以「赤科山小旅行」為主題，粉絲們揪團展開一場充滿萌感的自然之旅吧。

2023-08-22 13:00