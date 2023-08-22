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「2023赤科山金針花季」登場！結合「卡娜赫拉」推超萌周邊，還有7折券可拿
「2023赤科山金針花季」再度登場了！每年的8、9月，花東地區迎來了金針花盛宴，成千上萬的人們湧入六十石山和赤科山，沉醉於金黃色的花海美景之中。今年這場盛會更加有趣，特別與超萌的「卡娜赫拉的小動物」聯袂合作，以「赤科山小旅行」為主題，粉絲們揪團展開一場充滿萌感的自然之旅吧。
「赤科山金針花季」不僅將山頭點綴成一片金黃色的花海，更加入了「卡娜赫拉的小動物」的元素。他們以全新的設計圖案示人，P助和粉紅兔兔身著金針花，手持相機，這一圖案應用在赤科山獨家週邊產品上，包括「金針小旅行幸運御守」和「金針花園壓克力鑰匙圈」，還有實用的「赤科山環保購物袋」以及華麗的「金色花園摺疊扇」。這些精心設計的週邊，讓粉絲們能夠攜帶著卡娜赫拉的小動物一同徜徉在赤科山的美景之中，拍下美麗的回憶。
此外，玉溪地區農會為「赤科山小旅行」帶來了更多優惠驚喜，像是推出了「金優惠樂遊券」，只需330元即可購買一張消費券，實際可使用金額為500元，相當於七折的優惠。無論是購買農產品、選購伴手禮，享受美食，或者參加體驗課程，都能夠在這張券的優惠下獲得優質體驗。赤科山金針花季結合「卡娜赫拉的小動物」一起踏上「赤科山小旅行」吧。
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