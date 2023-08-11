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每年必朝聖！ 台東太麻里「絕美金針花秘境」花期開跑 忘憂谷、千禧亭鳥瞰人間仙境

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／FB@Martin Chen授權
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金針花美景又來了！ 每年夏日8至9月也是金針花的盛產期，三大金針花美景之一的台東太麻里鄉迎來最新花期，位於山坡上的遍野金針花海準備要滿開，快抓住暑假假期的尾巴一同朝聖吧！

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台東太麻里鄉的金針山和花蓮六十石山、赤科山並列，是花東地區金針的三大產地，也是三大金針花賞花景點之一，攝影達人Martin Chen去年美拍赤科山，今年帶大家一起走訪位於海拔約1,300公尺的太麻里山，捕捉漫山開花的金針花海，猶如一片金黃色柔軟花毯，美不勝收！

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更推薦一定要去的是「忘憂谷」和「雙乳峰」，忘憂谷接近金針山的山頂，終年雲霧繚繞，在金針花景盛開期，雲海與花海相襯，有如人間仙境，其中雙乳峰還是台灣的「小百岳」之一，而登上「千禧亭」能鳥瞰滿坑山谷閃亮亮的太麻里金針花及綿延的山巒，接下來進入盛開期的花海美景，將讓人讚嘆不已。

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太麻里金針山休閒農業區

地址：台東縣太麻里鄉292號

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