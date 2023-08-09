16公尺Kitty穿花布衫！ 桃園地景藝術「Hello Kitty來作客」萌翻龍潭大池，夜間光雕秀+三麗鷗亮點必打卡
Hello Kitty夜間燈光秀來了！ 16公尺高的水上「Hello Kitty」大型充氣裝置，為2023桃園地景藝術節龍潭展區最受矚目的焦點，這回讓Hello Kitty身穿傳統客家藍衫，超大型充氣裝置落腳在桃園龍潭大池，每晚還有夜間燈光秀，準備為為世界客家博覽會客庄宣傳暖身，俏麗獨特的客家花卉元素，讓Kitty鐵粉看得好開心。
桃園地景藝術節邁入第11年，今年分成龍潭、青埔2展區開展，分別展出18名國內外藝術家創作藝術，超過20件裝置藝術作品。自8/4至8/20展出的龍潭展區，除了有大池展示孔雀、菱動、池畔律動、幻之草等藝術作品，更有16公尺高的「Hello Kitty來作客」的水上大型裝置作品，為「世界客家博覽會」作客庄宣傳，作品以客家藍衫加入客家花卉元素造型登場，連同夜間燈光秀，將於每晚上7時起登場，每天4場、每場5分鐘，別錯過這場藝術與音樂的美妙結合。
現場還有三麗鷗家族Hello Kitty、大耳狗、美樂蒂、酷洛米四大角色身穿客家花布服飾、頭戴桐花妝點打卡熱點，更設置了「客家特色三麗鷗期間限定店」，各種隨身小物，甚至客家風快閃限定款周邊，統統能在此入手。
而青埔展區則配合世客博會推出國內外藝術作品展及大型動態活動，自8/11至10/15，邀請知名藝術家史蒂芬·哈靈頓展示知名招牌狗狗IP「Mello」作品，還有送子鳥、轉轉桃花及事事如意．豬事圓滿等國內外藝術作品，並推薦多場大型表演以及有趣的手作DIY，等你來體驗！
桃園地景藝術節
臉書專頁：https://www.facebook.com/TaoyuanLandArt
龍潭展區
活動時間：即日起至2023/8/20
活動地點：龍潭大池、龍潭老街區、龍潭運動公園周邊
青埔展區
活動時間：即日起至2023/10/15
活動地點：青塘園、桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館周邊
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