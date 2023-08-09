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今晚秒數翻倍！ 「2023大稻埕煙火秀」加碼延長至360秒 最後3場精彩煙花秀交管懶人包

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝自台北市政府觀光傳播局官網
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今夏最熱門活動「2023大稻埕夏日節」，活動正式進入倒數2週，由於日前因受颱風影響停辦了兩週，台北觀傳局特別將8/9、8/16最後2週的主題煙火秀，驚喜延長從180秒至360秒，直接把時間翻倍，讓想朝聖的粉絲們看好看滿！

圖／翻攝自台北市政府觀光傳播局官網
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「2023大稻埕夏日節」自7月初開跑，每周三晚間於「大稻埕碼頭及延平河濱公園」，以「歡瑩光臨」為主題，宛如螢火蟲飛行軌跡劃過天空，一共施放8場煙火，每場施放長達180秒煙火，更預計於8/20施放長達8分鐘的高空煙火秀。

圖／翻攝自台北市政府觀光傳播局官網
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由於日前停辦兩週讓民眾感到可惜，台北觀傳局直接將8/9、8/16的主題煙火秀，從原本的180秒翻倍延長至360秒，消息一出讓許多人感到驚喜，8月煙火秀施放時段將延後至晚間8時35分，而8/20閉幕則仍照樣維持480秒大型高空煙火。

圖／翻攝自台北市政府觀光傳播局官網
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即日起至8/20，夏日節活動加碼推出「打卡滿額贈熊讚Bravo啤酒杯」限定活動，只要民眾在主題日拍照區、５號水門壁畫、碼頭棧橋、大稻埕碼頭貨櫃市集或槌球場主題燈飾等指定地點拍照，公開上傳至個人社群平台、標記「#大稻埕夏日節」、加入「臺北市政府官方LINE帳號」，再憑夏日節合作店家、大稻埕碼頭貨櫃市集、藍色水路合作船公司當日累積消費滿1,000元之發票或消費憑證，即可至大會服務臺（5號水門）兌換活動限量「熊讚Bravo啤酒杯」1組，數量有限換完為止。

圖／翻攝自台北市政府觀光傳播局官網
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大稻埕 煙火秀 公園

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