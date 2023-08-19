整修變歇業！ 宜蘭人氣打卡點「七路咖啡」停止營業 網驚：太可惜了
哭哭！宜蘭縣冬山鄉人氣打卡點又要消失了，由老屋改造而成的「七路咖啡ナナロ コーヒー」，經營長達三年以來，一直是IG的熱門打卡點，不過店家日前突宣布警結束營業，並在臉書專頁公告頂讓的消息，讓網友們驚訝：「太可惜了」。
距離宜蘭梅花湖風景區約8分鐘車程的「七路咖啡」，自2020年7月開幕經營至今，在google上擁有4.5分的好評價，店內主打炸物料理、也提供蛋糕甜點類午茶，無論店內和店外都有多處的手繪塗鴉，充滿了迷人文藝氣息，加上80年歷史的老屋改建咖啡館休閒地，更多了一股懷舊氛圍，同時擁有大片草原能讓孩子們盡情跑跳，亦成了兼具親子需求的熱門美食餐廳。
「七路咖啡 ナナロ コーヒー」粉專於本月初才公告，「8月7日起我們將進行老宅保養及整修，維護期間我們不對外開放，重新開幕時間我們將於粉專公告。」沒想到，才經過一週，16日突然公布表示，「這年頭好員工真的不好找，老闆也累了，想退居幕後，好好休息！七路咖啡擁有400多坪空間，有綠地，老宅，好規劃，可頂讓租約」。
網友在得知店家將結束營業的消息，紛紛表示「太突然了」、「很棒的地方好可惜呀」、「來不及去朝聖.就聽到這個消息」，甚至有網友問老闆要退休了嗎？ 老闆則回答「退休開始」！
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