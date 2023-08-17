鬼門開嚇破膽！全台3大恐怖展覽1次看，首推伊藤潤二體驗展
歡迎迎接農曆七月「鬼門開」，台灣各地紛紛推出應景活動。其中，由國
片《粽邪》系列電影打造的「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」與來自日本恐怖大師伊藤潤二的「恐怖體驗展2」頗為矚目。UDN小編這次特別整理全台三個鬼相關的恐怖展覽，一起來看看吧！
「伊藤潤二恐怖體驗展2」100%還原場景超驚悚
首先，《伊藤潤二恐怖體驗展2》將於台北華山1914文化創意產業園區呈現。展覽中，以角色富江與雙一為主，分為「償命村」及「喚惡鎮」雙館區，恐怖場景將再現在眼前，粉絲將身臨其境感受恐怖。此次更特別以木桶打造大型「漩渦」，完美還原驚悚場面，勾起人心深處的不安感，為夏天注入寒意。
「伊藤潤二恐怖體驗展2」展覽資訊如下：
- 展覽地點：華山1914文創產業園區中4B館
- 展出期間：持續至2023年9月10日
「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」打造鬼屋嚇破膽
另一方面，「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」以恐怖國片《粽邪》系列電影為藍本，特別以台灣民間禁忌「送肉粽」為主題，讓參觀者親身體驗「送煞人」的感覺，進入士林科教管打造的「粽邪鬼屋」，參加台灣傳統宗教禁忌儀式。展覽精心還原電影經典場景，是今年暑假唯一「鬼月禁忌幾乎全犯」的恐怖活動。主辦單位特地在農曆鬼門開首日8月16日規劃了「鬼門開夜間場」，門票已開始網路預售，入場時還附送「開光平安符」。
「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」展覽資訊如下：
- 展覽地點：國立臺灣科學教育館 7、8 樓東側特展區
- 展出期間：持續至2023年9月3日
「殭」高雄站，近距離與殭屍「互動」
此外，「殭」高雄站展覽也相當吸引人，讓您近距離與殭屍「互動」，甚至了解對付殭屍的秘笈，還可一窺制服疆師的秘傳法器。
「殭」高雄站展覽資訊如下：
- 展覽地點：國立科學工藝博物館
- 展出時間：持續至2023年8月29日
各位不妨把握機會，一同體驗這些恐怖展覽，共同感受鬼門開的神秘氛圍！
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