爆紅神作《山道猴子》是全家店員？ 全家FamilyMart終發聲：莫忘初衷，我不是FartingMart

YouTube頻道「Eric Duan」發布的「山道猴子的一生」影片爆紅，被網友封為「神作」，主角設定為超商店員，衣服配色跟字樣都神似全家便利商店，但名稱為「Farting Mart」。全家臉書粉專今(17日)下午發文表示，「我是FamilyMart，不是FartingMart，#莫忘初衷」。

圖／翻攝YT《山道猴子的一生》

「山道猴子的一生」一共分為上下2集，內容相當寫實，故事最終以悲劇收場，網路討論熱烈，據頻道作者「Eric Duan」介紹，山道猴子劇情和人物純屬虛構，描述一位傲慢的年輕人沉迷於成為網紅的虛榮幻想，因感情創傷、眾叛親離之下，最後在山道上失去生命的悲劇，目前上、下集各已累計超過200萬次觀覽紀錄。

影片中主角山道猴子設定在超商打工，衣服配色跟字樣都神似全家便利商店，「全家FamilyMart」粉專今天發文寫道，「我是FamilyMart，不是FartingMart。#莫忘初衷」，粉專發文不到1小時，已超過萬人按讚。

圖／翻攝全家FamilyMart粉專

網友紛紛留言表示，「很會欸」、「終於出聲了」、「店長辛苦了」、「小編有跟到 讚讚讚」、「車速跟手速一樣快」、「店長辛苦了，一次跑兩個店員，要自己加班加到爆肝了」、「什麼時候出貼紙」、「開賣重機嗎？」、「全家出品便是極品」、「哈哈哈這回覆太讚了」。

而網紅蔡阿嘎也趁勢跟風蹭「山道猴子」，他在IG貼上四格照po文，把自己臉塗白、黑色T恤上也有莫忘初衷四字，他還說「走啊～改跑北宜了啊！貼紙一張350，這麼帥的貼紙，乾爹們還不趕快買起來？」

圖／翻攝自蔡阿嘎IG(@yga0721)

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