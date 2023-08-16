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南嵐、北CO、西魔手！ 神人繪製超強「珍珠奶茶稱霸地圖」 縱貫台一線的是「這一家」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
珍珠奶茶。圖／聯合報系資料照
珍珠奶茶。圖／聯合報系資料照

珍奶控們快來看！ 網路最新傳頌一張台灣飲料「珍珠奶茶稱霸地圖」，一名Twitter神人繪製了台灣常見知名的手搖飲料分布圖，例如：清心福全、五十嵐、CoCo都可、茶の魔手等，其中最令網友們驚訝的是「清心福全」遍佈南北，簡直是沿著台一線縱貫開設，而繪圖者的命名方式，更在Twitter社群引發網友熱列討論。

圖／翻攝Grant Huang(twitter@yanchen00)
圖／翻攝Grant Huang(twitter@yanchen00)

原作者Grant Huang在Twitter社群發表的「珍珠奶茶稱霸地圖」，圖中可見全台知名手搖分布，並表示「這張地圖顯示了台灣每個鄉鎮或地區最常見的珍珠奶茶店分佈，突出顯示了某些品牌在特定區域的廣泛存在」，有趣的是，珍奶品牌皆用帝國爭霸的方式命名，如：清心福全帝國、茶の魔手帝國、五十嵐國、鮮茶道城、CoCo都可共和國等，從名稱和顏色分布，能讓人一眼看出店家大部分的據點及分布勢力如何，更讓人津津樂道討論。

圖／翻攝(twitter@UfoXyz69624)
圖／翻攝(twitter@UfoXyz69624)

有網友於臉書指出，推特Grant Huang大大具有土木學系背景，運用了一套圖資軟體繪製成精細有趣的珍珠奶茶地圖，從圖中能看出珍珠奶茶在台灣具有強烈的地域性。而更多的網友紛紛反應「這張圖最讚的是翻譯」、「東釘 西魔 南嵐 北寇 中福通」、「清心福全佔據了半壁江山」、「新竹的coco真的比較好喝(認真)」、「清心本身就是沿著台1線創立的品牌，給路過司機喝涼的」、「清心、50嵐都是台南的，結果反而在外縣稱霸。」。

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