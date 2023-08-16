打通了沒？ 「不二坊蛋黃酥」今開搶 實測電話壅塞「全忙線」要耐心打

不二坊蛋黃酥今開搶！ 每逢中秋節必定引發蛋黃酥之亂的彰化名店「不二坊」，今(16日)上午九時起開始開放電話訂購，開放時間自每日9:00至12:00和14:30至17:30，經實測，至今上午10點仍全部滿線，只能聽見電話傳來「對不起，現在網路壅塞，請稍後再撥」，據店家事前也透露，若電話轉語音表示訂單已滿，不再接受訂單，後續將另行公告。

彰化排隊名店不二坊蛋黃酥。圖／聯合報系資料照片

彰化不二坊最新於臉書貼出「2023年中秋節公告聲明」，該店將於8/16起開放中秋節訂單，電話訂購時間為每日9:00至12:00和14:30至17:30，電話訂單確認後將不接受修改日期和數量，不接受中秋宅配需求，僅提供現場取貨服務。不二坊更指出，開放中秋節電話訂單一星期內，如電話直接轉語音，表示中秋電話訂單已滿，不再接受訂單，後續將另行公告。

據《聯合新聞網》旅遊美食編輯實測，不二坊官方電話目前尚未直接轉入語音信箱仍有機會撥通，但撥打多通電話全部顯示「對不起，現在對話中，網路壅塞，請稍後再撥，謝謝」，想要嚐到美味誘人的不二坊蛋黃酥，可得再努力耐心撥打了！

圖／聯合報系資料照、翻攝不二坊 - 僅此一家 別無分店臉書

雖今年漲了一顆漲五塊，6顆入從270元漲至300元、15顆入從675元漲至750元、20顆入從900元漲至1000元，就今日電話搶訂熱潮來看，不二坊蛋黃酥的魅力依然搶手！

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