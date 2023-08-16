聽新聞
test
0:00 / 0:00
打通了沒？ 「不二坊蛋黃酥」今開搶 實測電話壅塞「全忙線」要耐心打
不二坊蛋黃酥今開搶！ 每逢中秋節必定引發蛋黃酥之亂的彰化名店「不二坊」，今(16日)上午九時起開始開放電話訂購，開放時間自每日9:00至12:00和14:30至17:30，經實測，至今上午10點仍全部滿線，只能聽見電話傳來「對不起，現在網路壅塞，請稍後再撥」，據店家事前也透露，若電話轉語音表示訂單已滿，不再接受訂單，後續將另行公告。
彰化不二坊最新於臉書貼出「2023年中秋節公告聲明」，該店將於8/16起開放中秋節訂單，電話訂購時間為每日9:00至12:00和14:30至17:30，電話訂單確認後將不接受修改日期和數量，不接受中秋宅配需求，僅提供現場取貨服務。不二坊更指出，開放中秋節電話訂單一星期內，如電話直接轉語音，表示中秋電話訂單已滿，不再接受訂單，後續將另行公告。
據《聯合新聞網》旅遊美食編輯實測，不二坊官方電話目前尚未直接轉入語音信箱仍有機會撥通，但撥打多通電話全部顯示「對不起，現在對話中，網路壅塞，請稍後再撥，謝謝」，想要嚐到美味誘人的不二坊蛋黃酥，可得再努力耐心撥打了！
雖今年漲了一顆漲五塊，6顆入從270元漲至300元、15顆入從675元漲至750元、20顆入從900元漲至1000元，就今日電話搶訂熱潮來看，不二坊蛋黃酥的魅力依然搶手！
延伸閱讀：
．人氣不輸陳耀訓！ 彰化知名「不二坊蛋黃酥」公告 8／16開放中秋節電話預約
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言