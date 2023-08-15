快訊

遭陸禁638天後開放！鳳梨釋迦回不去出口盛況 背後原因不只一隻蟲

反萊豬卻遭控造謠 醫師蘇偉碩告陳時中求償100萬結果出爐！

川普若重返白宮 澳洲學者預言：恐為美中貿易犧牲台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七夕來放閃！情人節「樂園優惠」一次看　現省千元、門票半價統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／各業者提供
圖／各業者提供

情人節放閃玩樂園！本月22日將迎來七夕情人節，許多飯店、餐飲皆推出應景好康活動，遊樂園當然也跟上風氣推出門票優惠，情侶現場親吻、穿情侶裝都能享好康，最高現省千元就能入園暢玩，現在跟著udn小編一起看下去吧！

圖／六福村主題遊樂園粉絲專頁
圖／六福村主題遊樂園粉絲專頁

七夕情人節進入倒數，新竹六福村推出放閃專屬優惠，8/14至8/31於「現場接吻10秒」，門票即折抵千元，雙人入園只要1314元(原價2398元)。此外，六福水樂園另有優惠活動，即日起至9/10，只要秀出「鮪魚肚」、穿著「藍白拖或比基尼」任一條件，可享門票半價只要399元(原價699元)。

而高雄義大遊樂世界同樣推出情人節優惠，8/16至8/22活動期間，凡「穿情侶裝」至現場購票，就能憑券至聖托里尼山城2F伊亞咖啡兌換「義起遨遊荔枝蜂蜜」一罐，還有七夕限定「四人套票」3500元，加碼再贈溫馨家庭套餐，限量77組，將於8/18凌晨12點準時開賣。

圖／義大遊樂世界粉絲專頁
圖／義大遊樂世界粉絲專頁

延伸閱讀：

彰化逆風翻盤！最新「古生物奇幻樂園」超好玩，巨型古生物統統動起來，還有射擊遊戲、卡丁車嗨玩一整天

夏日七夕浪漫！台北「5大頂級飯店」入住優惠1次看

情人節 七夕 六福村 咖啡 遊樂園 義大遊樂世界

相關新聞

七夕來放閃！情人節「樂園優惠」一次看　現省千元、門票半價統統有

情人節放閃玩樂園！本月22日將迎來七夕情人節，許多飯店、餐飲皆推出應景好康活動，遊樂園當然也跟上風氣推出門票優惠，情侶現場親吻、穿情侶裝都能享好康，最高現省千元就能入園暢玩，現在跟著udn小編一起看下

「台灣虎航」上市飆漲停！ 慶祝掛牌「6757+1元」買雙人來回機票

「台灣虎航」上市！ 開盤首日飆漲停 慶祝掛牌「6757+1元」買雙人來回機票

夏日七夕浪漫！台北「5大頂級飯店」入住優惠1次看

即將迎來七夕情人節，臺北各大飯店推出一系列浪漫專案，讓讀者與摯愛共度愉快時光。udn小編特別整理台北五大情人七夕優惠入住方案，一起來看看。

彰化逆風翻盤！最新「古生物奇幻樂園」超好玩，巨型古生物統統動起來，還有射擊遊戲、卡丁車嗨玩一整天

彰化不無聊！彰化最新夯景點「古生物奇幻樂園」是近期IG熱門打卡點，自7/22起試營運就吸引不少大人小孩手刀搶先開箱。園區內不僅有巨型恐龍可拍，還有好玩的射擊遊戲、碰碰車、滑草等休閒活動，拍照暢玩待上一

10米高噴水池好消暑！ 2023台中「草悟系．七月半」親水慶典 玩翻360度灑水區、草地排球噴發樂趣

週末CHILL一下！ 2023台中「草悟系．七月半」夏日親水慶典登場 市集、塗鴉藝術、音樂派對玩翻到9月

登機證別丟！ 星馬料理餐廳抽來回機票、飯店Buffet打8折、玩樂園享699元

登機證原來這麼好用！ 趁著暑假國人瘋狂出國旅行，業者腦筋動得快，只要保留出示登機證或票根，有機會進一步獲得意想不到的好康！ MAMAK檔 x AirAsia亞洲航空 東區排隊名店「MAMA

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦