七夕來放閃！情人節「樂園優惠」一次看　現省千元、門票半價統統有

情人節放閃玩樂園！本月22日將迎來七夕情人節，許多飯店、餐飲皆推出應景好康活動，遊樂園當然也跟上風氣推出門票優惠，情侶現場親吻、穿情侶裝都能享好康，最高現省千元就能入園暢玩，現在跟著udn小編一起看下去吧！

圖／六福村主題遊樂園粉絲專頁

七夕情人節進入倒數，新竹六福村推出放閃專屬優惠，8/14至8/31於「現場接吻10秒」，門票即折抵千元，雙人入園只要1314元(原價2398元)。此外，六福水樂園另有優惠活動，即日起至9/10，只要秀出「鮪魚肚」、穿著「藍白拖或比基尼」任一條件，可享門票半價只要399元(原價699元)。

而高雄義大遊樂世界同樣推出情人節優惠，8/16至8/22活動期間，凡「穿情侶裝」至現場購票，就能憑券至聖托里尼山城2F伊亞咖啡兌換「義起遨遊荔枝蜂蜜」一罐，還有七夕限定「四人套票」3500元，加碼再贈溫馨家庭套餐，限量77組，將於8/18凌晨12點準時開賣。

圖／義大遊樂世界粉絲專頁

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