夏日七夕浪漫！台北「5大頂級飯店」入住優惠1次看

即將迎來七夕情人節，臺北各大飯店推出一系列浪漫專案，讓讀者與摯愛共度愉快時光。UDN小編特別整理台北五大情人七夕優惠入住方案，一起來看看。

夏日浪漫盛事選擇台北喜來登飯店點亮大稻埕夏日之夜

盛夏時節，花火綻放於夜空，唤起無限浪漫。臺北喜來登飯店携手「大稻埕夏日節」，即日起至8月20日，於大稻埕碼頭掀起浪漫盛會。喜來登全新住宿專案「大稻埕浪漫假期」，讓您細賞花火，沉醉於夏日風情。每晚起價6,500元，尊享「免費大稻埕碼頭計程車接駁」，降低交通煩憂。更有超值贈品，包括全新飛利浦水潤護色吹風機，讓您髮髮瀟灑。此外，別具風情的日本彩色浴衣租借，配上「啤酒頭精釀啤酒2瓶」及「金魚束口袋」，讓您與愛人穿越時光，感受古典和風浪漫。次日，齊來享用十二廚的雙人自助早餐，為美好一天助力。

圖／台北喜來登飯店提供

臺北寒舍艾美酒店，馬上享受都市浪漫美味情懷

「七夕情人節」，臺北寒舍艾美酒店準備了精彩的住宿專案。7月1日至8月31日，套房入住主管套房每晚僅需16,500元起，或選擇景隅套房，享受城市美景，價格18,000元起。專案內含高空景觀餐廳「SEA TO SKY-Seafood&Bar」雙人份的豪華套餐，既有室內午間套餐，也能選擇戶外101夜景酒吧晚餐。室內套餐提供馬里蘭蟹餅、碳烤波士頓龍蝦與松露義大利麵等美味佳餚，而戶外夜景酒吧則供應炙燒和牛松露鮪魚捲、碳烤波士頓龍蝦、帕瑪森乾酪松露薯條等，讓您的味蕾與愛情同時燃燒。

圖／台北寒舍艾美酒店

臺北艾麗酒店讓甜蜜織夜悠遊情海

8月19日至22日，臺北艾麗酒店為您準備了「甜蜜織夜」住房專案，為您與愛人訂製浪漫之旅。16坪「行政套房」每晚11,999元起，或選擇坐擁台北101第一排絕佳景緻的「寰宇套房」，每晚12,999元起。入住期間，您將享用LA FARFALLA義式餐廳的七夕情人節限定套餐，味蕾與情感同時滿足。次日早晨，您可再於LA FARFALLA餐廳盡情品嚐豐盛自助早餐，共度難忘美好時光。專案期間，每房贈送市價7,290元的NUEVA超溫感三效音波洗臉儀，為您的肌膚注入溫柔呵護。

圖／台北艾麗酒店提供

圖／台北艾麗酒店提供

臺北六福萬怡酒店讓愛意綻放繽紛花藝

即日起至8月21日，臺北六福萬怡酒店為七夕情人節帶來精緻的住房專案。預訂「七夕情人節住房專案」，將獲贈由Elite Concept一禮莊園巧手打造的「厄瓜多爾玫瑰鮮花束」，11朵花語玫瑰搭配多款精選花材，編織成極具浪漫情懷的花束，向最愛的人傳遞真摯情感。若您欲在山景與城市間尋覓片刻寧靜，歡迎光臨11樓BEING spa，體驗70分鐘紓壓療程，更享專屬八折優惠。專案價格每晚NT$6,999元。

圖／台北六福萬怡酒店提供

台北晶華酒店直接舒壓SPA與美味情懷同享

台北晶華酒店為即日起至8月31日設計了兩款獨特的住房專案，讓您體驗無擁擠的愜意時光。首先是「SPA Villa寵愛假期」，專為喜愛舒壓療程的情侶們設計，入住頂樓套房，每人每晚僅需3795元起，並贈送價值1300元的木蘭花精油。另一款專案則是「愛你入骨，美味情人假期」，提供一泊二食的套餐，精緻套房每人每晚4790元起，豐富的海陸晚宴包含美國帶骨菲力牛排和波士頓龍蝦，以及浪漫的情人節棒棒糖蛋糕，為味蕾帶來雙重享受。

圖／台北晶華酒店提供

圖／台北晶華酒店提供

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