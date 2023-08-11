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七夕情人節餐廳之選！台北小資情侶平價、浪漫的餐廳推薦

聯合新聞網／ Tripbaa趣吧! 旅遊平台
（圖／左上n7051523、左下food__meiko、右ann.eating,Instagram)
（圖／左上n7051523、左下food__meiko、右ann.eating,Instagram)

七夕情人節快到了，不少情侶都想挑氣氛佳、位置方便的餐廳與另一半好好共進晚餐，聊聊兩人小秘密，讓感情甜蜜加溫。小編將為你推薦位於台北的七夕情人節餐廳， 讓情侶根據喜好有不同的選擇。


台北七夕情人節餐廳目錄

美味浪漫餐廳—PASTAIO

溫馨浪漫餐廳 —羽樂歐陸創意料理

氣氛浪漫餐廳—青青食尚花園會館

特色浪漫餐廳—香色

法式浪漫餐廳—PAUL法國麵包甜點沙龍

日式浪漫餐廳—鮨二七

中式浪漫餐廳—天香樓



台北七夕情人節餐廳推薦


美味浪漫餐廳—PASTAIO

《PASTAIO》是由米其林二星美籍台裔主廚呂學明坐鎮打造。店內櫥窗放置了多彩的手工麵，包括吉他麵、貓耳麵、波浪麵、貝殼麵等。店內裝潢結合新美式風格義大利料理及市集，風格極具特色。PASTAIO更曾經被雜誌評為全台最難訂位的餐廳之一，目前在台北有三家分店，分別位於光復、內湖和新店。對嘴饞的情侶來說，可以說是慶祝七夕情人節的首選餐廳。

▲美味浪漫餐廳—PASTAIO。 （圖／food__meiko,Instagram)
▲美味浪漫餐廳—PASTAIO。 （圖／food__meiko,Instagram)

Google 評分： 4.3

價格範圍： 500-1000TWD/ 人



溫馨浪漫餐廳—羽樂歐陸創意料理

「羽樂」位於南京東路及光復北路口，位置方便。 餐廳老闆是女星林依晨的弟弟Marc。他在法國留學時體驗過Bistronomy（風味小酒館）溫馨的感覺，因此便將其特色融入餐廳。 餐廳均以西式料理為主，但Marc也鍾情創新料理，以因此亦有開發豐富多元的料理。七夕情人節，情侶如到餐廳使用 NT$ 1000 餐券，更可以獲贈主廚特製開胃菜贈主廚特製開胃菜乙份。

▲溫馨浪漫餐廳—羽樂歐陸創意料理。 （圖／HappyGo）
▲溫馨浪漫餐廳—羽樂歐陸創意料理。 （圖／HappyGo）

Google 評分：4.7

價格範圍： 500-100TWD/ 人



氣氛浪漫餐廳—青青食尚花園會館

位於士林區的青青食尚花園會館原本是婚禮場，但亦有提供下午茶和晚餐。青青食尚花園使館集合泳池、花雕藝術、吊籃搖椅、落羽松等夢幻元素，讓人彷彿置身歐洲的莊園。情侶可以在七夕情人節到餐廳使用餐卷更可以1758TWD的優惠價格兌換一份雙人套餐，包括龍蝦盛宴、岩燒BBQ或者景點西式套餐三種選項，滿足不同情侶的需要，也讓你一次享受異國情調的美景與佳餚。

▲氣氛浪漫餐廳— 青青食尚花園會館。 （圖／青青食尚花園會館臉書專頁）
▲氣氛浪漫餐廳— 青青食尚花園會館。 （圖／青青食尚花園會館臉書專頁）

Google 評分： 4.7

價格範圍： 1758 TWD 起



特色浪漫餐廳—香色

位於台北博愛特區的神秘餐廳「香色」，以優美雅緻的空間和宛如歐洲老宅秘境而為人所知。不少客選擇在這家環境浪漫的餐廳慶生、求婚，甚至辦婚禮。餐廳也曾入選米其林指南。主廚邱一中美、澳工作的經驗融入套餐之中，菜色運用各式歐陸技法，充滿新意。由於餐廳經常接受包場舉辦互動，若七夕要到餐廳用餐，必定要先致電查詢訂位。

▲特色浪漫餐廳—香色。 （圖／n7051523,Instagram)
▲特色浪漫餐廳—香色。 （圖／n7051523,Instagram)

Google 評分： 4.1

價格範圍： 2000-3500 TWD / 人



法式浪漫餐廳 — PAUL法國麵包甜點沙龍

法國品牌「PAUL法國麵包甜點沙龍」有130多年歷史，使用契作冬麥、自家製新鮮酵母與海鹽製作麵包。餐廳在台北有多家分店，提供法式早午餐、小酒館風味料理、以及適合拍照打卡的華麗擺盤下午茶。情侶在七夕情人節當天也可以體驗一下專屬於法國人的浪漫。最近，餐廳還推除了抵用票卷，情侶可以用優惠的價格購買NT$ 500 餐飲抵用券。

▲法式浪漫餐廳—Paul 法國麵包甜點沙龍。 （圖／ann.eating,Instagram)
▲法式浪漫餐廳—Paul 法國麵包甜點沙龍。 （圖／ann.eating,Instagram)

Google 評分： 4.0

價格範圍： 500-100TWD/ 人



日式浪漫餐廳 — 鮨二七

鮨二七是著名的無菜單料理店，一直有南台灣壽司店的美名，現在已經遷到台北大安區安和路。主廚陳威任憑著經驗和直覺到各地尋覓食材，並採用傳統熟成技法保存時令魚鮮的最佳狀態並呈獻給客人。過去也有不少食客說，師傅的幽默也讓用餐過程增添不少樂趣。 餐廳採取完全預約制， 如情侶選擇在七夕到餐廳進食，建議應儘早預約。

▲日式浪漫餐廳—鮨二七。 （圖／oscarcameraef,Instagram)
▲日式浪漫餐廳—鮨二七。 （圖／oscarcameraef,Instagram)

Google 評分： 4.0

價格範圍：3000-3500 TWD/ 人



中式浪漫餐廳—天香樓

天香樓起源於杭州，其特色為融合正統杭州菜與新式中華料理。菜式不僅贏得了中港台美食愛好者的讚賞，更受到眾多文人雅士喜愛。除了美味佳餚，這裡充滿東方氣息的書畫和古意的家具裝潢，讓人置身於文化薈萃的氛圍中。天香樓已經連續兩年榮獲《台北米其林指南》一星肯定的天香樓，招牌菜式包括神仙鴨魚丸湯、天想東坡肉、龍井蝦仁等。作為東方的七夕情人節，情侶去中式餐廳慶祝也是應節的選擇。

▲中式浪漫餐廳— 天香樓。 （圖／victor_chiang,Instagram）
▲中式浪漫餐廳— 天香樓。 （圖／victor_chiang,Instagram）

Google 評分： 4.5

價格範圍：2000-2500 TWD/ 人


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