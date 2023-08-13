彰化逆風翻盤！最新「古生物奇幻樂園」超好玩，巨型古生物統統動起來，還有射擊遊戲、卡丁車嗨玩一整天
彰化不無聊！彰化最新夯景點「古生物奇幻樂園」是近期IG熱門打卡點，自7/22起試營運就吸引不少大人小孩手刀搶先開箱。園區內不僅有巨型恐龍可拍，還有好玩的射擊遊戲、碰碰車、滑草等休閒活動，拍照暢玩待上一整天都不是問題！
暑假解鎖新樂園！位於彰化芬園的最新「古生物奇幻樂園」方於7月底試營運，是全台首個以古生物為主題的全新樂園，巨大恐龍動起來，超逼真模樣好震撼，還有巨型獨角仙、食人花、大蟒蛇等多種會動的古生物設置等你來捕捉合影。
這個樂園不僅好拍，也很好玩，園區佔地1.2萬坪，沉浸式恐龍射擊遊戲、叢林騎士、卡丁車、氣墊城堡等體驗遊戲統統有，讓小孩玩到電力歸零好開心，趁著開學前再FUN玩一波。
古生物奇幻樂園
地址：彰化縣芬園鄉中山路167號
營業時間：10:00-18:00（售票至16:30）
門票：全票480元、身高100-130公分300元、100公分以下免費
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