彰化逆風翻盤！最新「古生物奇幻樂園」超好玩，巨型古生物統統動起來，還有射擊遊戲、卡丁車嗨玩一整天

台灣人超愛去日本，根據日本國土交通省觀光廳的2023Q2外國旅客消費調查，台灣旅客3個月內在日本花費1739億日幣，是世界之冠，打敗美中韓，不僅如此今年1至5月前往日本的國人有140萬多人，也居冠。不過根據日本調查，日本人初次旅遊最想去的國家台灣也位居第二，「台日友好」，名不虛傳！

2023-08-12 11:58