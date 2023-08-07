10米大暴龍驚現街頭！SOGO忠孝館「恐龍探索樂園」逼真恐龍免費拍，打卡再送限量「恐龍骨架模型」
台北街頭驚見大暴龍！原來是SOGO忠孝館一樓的「Dinosaur's Park 恐龍探索樂園」恐龍展，10米高的巨型暴龍佇立百貨公司前，還有壯觀逼真的腕龍及小暴龍豎立東區，不論是大朋友小朋友都能近距離拍不停，暑假就來一場城市恐龍冒險吧！
SOGO忠孝館「Dinosaur's Park 恐龍探索樂園」恐龍展自7/20開展，將一路展至8/20，高達10公尺的巨型暴龍、逼真腕龍及小暴龍統統看得到，同步還有「打卡贈恐龍」的好康活動，第一波「小恐龍」已兌換完畢，而第二波活動將自8/9起至8/20，只要在活動期間與一樓恐龍合照上傳至FB或IG，將地點設置為SOGO忠孝館，並在SOGO粉絲頁活動貼文留言「#我在SOGO恐龍樂園」及公開分享，即可持SOGO APP內快樂購條碼，至12F贈獎處兌換「恐龍骨架模型」乙個，限量500個，恐龍迷們這波可別錯過了。
此外，還有小朋友專屬「恐龍探索」及「恐龍挖掘體驗」等趣味活動，不僅可以聽故事，還能親自體驗考古挖掘的樂趣，一次把三隻小恐龍帶回家，非常適合親子共遊，活動詳情可見SOGO活動頁面。
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