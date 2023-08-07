快訊

籃球／林書豪下季在哪打球？傳蒙古聯賽已接觸

南韓地鐵隨機殺人現模仿潮 濟州、釜山、大邱國際機場傳炸彈威脅

他花4700買貴賓狗 ！越養越不對勁急送醫 獸醫傻眼揭驚人真相

10米大暴龍驚現街頭！SOGO忠孝館「恐龍探索樂園」逼真恐龍免費拍，打卡再送限量「恐龍骨架模型」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／SOGO粉絲頁
圖／SOGO粉絲頁

台北街頭驚見大暴龍！原來是SOGO忠孝館一樓的「Dinosaur's Park 恐龍探索樂園」恐龍展，10米高的巨型暴龍佇立百貨公司前，還有壯觀逼真的腕龍及小暴龍豎立東區，不論是大朋友小朋友都能近距離拍不停，暑假就來一場城市恐龍冒險吧！

圖／SOGO粉絲頁
圖／SOGO粉絲頁

圖／SOGO粉絲頁
圖／SOGO粉絲頁

SOGO忠孝館「Dinosaur's Park 恐龍探索樂園」恐龍展自7/20開展，將一路展至8/20，高達10公尺的巨型暴龍、逼真腕龍及小暴龍統統看得到，同步還有「打卡贈恐龍」的好康活動，第一波「小恐龍」已兌換完畢，而第二波活動將自8/9起至8/20，只要在活動期間與一樓恐龍合照上傳至FB或IG，將地點設置為SOGO忠孝館，並在SOGO粉絲頁活動貼文留言「#我在SOGO恐龍樂園」及公開分享，即可持SOGO APP內快樂購條碼，至12F贈獎處兌換「恐龍骨架模型」乙個，限量500個，恐龍迷們這波可別錯過了。

圖／SOGO粉絲頁
圖／SOGO粉絲頁

圖／SOGO粉絲頁
圖／SOGO粉絲頁

此外，還有小朋友專屬「恐龍探索」及「恐龍挖掘體驗」等趣味活動，不僅可以聽故事，還能親自體驗考古挖掘的樂趣，一次把三隻小恐龍帶回家，非常適合親子共遊，活動詳情可見SOGO活動頁面

圖／SOGO粉絲頁
圖／SOGO粉絲頁

圖／SOGO粉絲頁
圖／SOGO粉絲頁

延伸閱讀：

召喚少女心！「真珠美人魚」游回華山，期間限定餐點、必拍亮點、剁手清單一次收

可愛大王10歲了！首次快閃店降臨台中大遠百、同步現身全家 可愛週邊讓粉絲帶回家

IG 熱門打卡 SOGO

相關新聞

10米大暴龍驚現街頭！SOGO忠孝館「恐龍探索樂園」逼真恐龍免費拍，打卡再送限量「恐龍骨架模型」

台北街頭驚見大暴龍！原來是SOGO忠孝館一樓的「Dinosaur's Park 恐龍探索樂園」恐龍展，10米高的巨型暴龍佇立百貨公司前，還有壯觀逼真的腕龍及小暴龍豎立東區，不論是大朋友小朋友都能近距離

可愛大王10歲了！首次快閃店降臨台中大遠百、同步現身全家 可愛週邊讓粉絲帶回家

由插畫家「weiweiboy」繪製的「可愛大王」今年邁入10週年！為了慶祝這個里程碑首度推出快閃店，從8/1到8/31在台中大遠百11樓江戶區盛大登場，規劃推出許多全新商品，邀請粉絲們一起歡慶10週年！

召喚少女心！「真珠美人魚」游回華山，期間限定餐點、必拍亮點、剁手清單一次收

「真珠美人魚」風潮再起！FANFANS粉粉把全新美人魚公主們帶回台北華山，期間限定店以夢幻海洋為主題，還有全新打卡點及主題餐飲、新系列周邊商品等，多達數十種新品，粉絲們準備剁手手啦！ 「真珠

彩虹熊熊登台！「Care Bears」期間限定快閃台北　拍爆超萌「彩虹熊牆」、優惠活動１次看

美國超人氣卡通「Care Bears」首度來台，降落台北新光三越A11，即日起至8/13期間限定快閃，帶來彩虹熊熊的各式商品，像是Y2K復古風熊熊T恤、帽T，帽子、馬克杯、水壺等週邊統統都有，還有超好

開業19年！陽明山人氣甜點「亞尼克夢想村」7月底熄燈

又一間甜點熄燈！隸屬於亞尼克旗下的甜點店「亞尼克夢想村」即日起宣布，將於7月31日結束營業，回歸於亞尼克，也結束品牌19...

自己的地毯自己做！全台7間「手作地毯」課程推薦，快揪姊妹一起把毛孩做成可愛地毯

講到現在IG上最夯的手作課程，絕非超療癒的「Tufting簇絨」手作體驗莫屬，花費一整個下午的時間用各種顏色的毛線把喜歡的圖案「搭搭搭」做成地毯或是毛茸茸的包包、抱枕，絕對是超有成就感的一件事。ReadyGo為你整理了全台7間手作地毯課程教室推薦，趕快從中選一間跟朋友一起去體驗看看吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦