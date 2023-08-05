召喚少女心！「真珠美人魚」游回華山，期間限定餐點、必拍亮點、剁手清單一次收
「真珠美人魚」風潮再起！FANFANS粉粉把全新美人魚公主們帶回台北華山，期間限定店以夢幻海洋為主題，還有全新打卡點及主題餐飲、新系列周邊商品等，多達數十種新品，粉絲們準備剁手手啦！
「真珠美人魚」期間限定店降落台北華山文創園區，販售「《SPLASH DREAM》草莓蛋糕杯」、「《海底世界》馬卡龍」、「《七彩的微風》冰淇淋聖代」等多種美美餐點及7款不同顏色及口味的瓶裝飲料，讓人少女心大爆發。除了可以滿足甜點胃外，本次更有超特別新周邊「麥克風造型筆」，具備書寫、錄音與播放功能，絕對是必搶熱銷品，另外還有實用「陶瓷咖啡杯盤組」、可愛療癒「絨毛小吊飾」等，真的太好逛了。
不僅如此，限定店的海洋主題布景也是探店亮點之一，從入口處到會場內都有滿滿的美人魚公主可以拍，打造動畫裡的經典場景，彷彿走入美人魚世界中。而快閃店必備拍貼機、巨型扭蛋機等也千萬別錯過，8/12及8/26兩日還有「K歌同樂會」活動，詳情可見FANFANS粉粉臉書專頁。
真珠美人魚期間限定店 活動資訊
活動期間：即日起～9月17日
營業時間：11:00-18:00
活動地點：華山1914文化創意園區 中5B館／鍋爐室
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