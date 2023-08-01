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回憶殺！「Mr.Wish x 加菲貓」2款限定新品哈味十足，買就送爆萌「加菲貓環保罐」快來蒐集

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Mr.Wish鮮果茶玩家提供
圖／Mr.Wish鮮果茶玩家提供

回憶殺聯名襲來！人氣手搖飲「Mr.Wish鮮果茶玩家」本次攜手世界著名「加菲貓」帶來可愛度爆表的必收聯名，除了兩款有滿滿哈味的限定新飲品外，還有六款又萌又實用的「加菲貓限定環保罐」，只送不賣，還不趕快手刀衝！

圖／Mr.Wish鮮果茶玩家提供
圖／Mr.Wish鮮果茶玩家提供

「Mr.Wish鮮果茶玩家」與世界最具人氣又最厭世的「加菲貓」攜手合作，自8/1起推出「橘哈啵啵」與「綠哈啵啵」兩款哈密瓜飲品，分別喝得到橘哈密瓜、綠哈密瓜的清新香氣，將哈密瓜打製成冰沙，加入香醇鮮奶與脆口晶球啵啵增添口感，一次滿足喜歡哈味的朋友與咀嚼控，而且只要購買哈密瓜新品都會以專屬「加菲貓環保罐」盛裝，不用加購、直接帶回家。

橘哈啵啵，售價85元。圖／Mr.Wish鮮果茶玩家提供
橘哈啵啵，售價85元。圖／Mr.Wish鮮果茶玩家提供

綠哈啵啵，售價85元。圖／Mr.Wish鮮果茶玩家提供
綠哈啵啵，售價85元。圖／Mr.Wish鮮果茶玩家提供

不僅如此，8/1至8/3還加碼推出尋找「加、菲、貓」活動，凡名字中有任一字和「ㄐㄧㄚ、ㄈㄟ、ㄇㄠ」同音者，於活動期間至Mr.Wish門市出示身份證，即享本次限定新品2杯88折。此外，活動期間在Mr.Wish購買飲品的杯膜、紙杯、隨身瓶都能看到加菲貓家族的可愛蹤跡，共有6款杯身及6款隨身瓶，加菲貓控們快來喝飲料收集一波！

圖／Mr.Wish鮮果茶玩家提供
圖／Mr.Wish鮮果茶玩家提供

圖／Mr.Wish鮮果茶玩家提供
圖／Mr.Wish鮮果茶玩家提供

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Mr.Wish 冰沙 手搖

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