聯名飲品喝爆！ COMEBUY攜《崩壞：星穹鐵道》推3新品+多款週邊遊戲虛寶快收下

手搖控喝起來！ COMEBUY八月將聯名《崩壞：星穹鐵道》二次元遊戲推出三款聯名飲品，並舉辦宇宙補給站活動，凡8/1至8/31活動期間至COMEBUY門市購買任一聯名飲品即贈一張遊戲虛寶卡與專屬角色貼紙，任二杯玩火系列飲品，再贈一張專屬杯墊。

圖／COMEBUY提供

COMEBUY特別選在盛夏推薦經典玩火系列，找來宇宙級戰略角色扮演二次元遊戲《崩壞：星穹鐵道》，共推出3款爆紅角色聯名飲品「卡芙卡˙玩火」、「刃˙鳳椰玩火」、「銀狼˙玩火搖果樂」。除了原有經典風味茶「玩火」；「鳳椰玩火」是經典「玩火」混拼烏龍茶現萃而成，再帶上百香果、芒果等熱帶水果風味，結合飽滿鳳梨的酸甜果露，加上爽脆椰果，整杯飲料風味酸甜和諧；「玩火搖果樂」喝得到好喝茶湯，更能一杯吃到珍珠、椰果及荔枝凍，讓大家喝得消暑又滿足。

圖／COMEBUY提供

COMEBUY帶給粉絲與玩家最不一樣的經典遊戲及飲品震撼的雙結合體驗，凡於7/27至7/31期間，前往「2023漫畫博覽會」現身《崩壞：星穹鐵道》展區，只要玩家參與現場集點活動完成後，每日下午四點將提供100杯「刃˙鳳椰玩火」給完成任務的粉絲暢飲。

圖／COMEBUY提供

圖／COMEBUY提供

8/1至8/31將正式展開主活動「宇宙補給站」，整個八月要讓粉絲喝玩火系列飲品，更能帶回獨家限量虛寶卡、造型角色貼紙及杯墊。另外，為讓忠誠粉絲可以捕捉到主角（刃、卡芙卡與銀狼）身影，更分別於8/5西門漢中店及8/6高雄熱河店，兩店皆選在下午兩點舉辦「星際主題日」現場活動，可與心儀的Coser角色拍照打卡及互動挑戰，有機會獲得珍藏好禮或聯名飲品兌換券外，其中更有COMEBUY獨家限量主題店明信片唷！

8/1至8/20則推出限時20天的「星際折扣碼」活動，前往門市出示《崩壞：星穹鐵道》遊戲id介面給COMEBUY人員確認後，即可享單筆購買「玩火系列飲品」一杯折10元優惠！

圖／COMEBUY提供

同屬動漫迷關注的台北信義威秀的日系潮流餐酒館「歐拉歐拉オラオラ」，自即起將限時推出「咒術迴戰」主題，不僅還原動畫名場景，還有虎杖特製雞肉丸拉麵、玉犬造型的雙醬咖哩、兩面宿儺手指帶骨香腸等15款特色餐飲，甚至還有「咒物自動販賣機」等著粉絲試試手氣。

圖／歐拉歐拉餐酒館提供

延伸閱讀：

．又是詐騙！ 「肯德基49元優惠券」造假 業者公告：認明肯德基網址

．LOGO被惡搞？ 日系品牌UNIQLO LOGO被砍碎原因曝光 網讚：能幫企劃員工加薪嗎