LOGO被惡搞？ 日系品牌UNIQLO LOGO被砍碎原因曝光 網讚：能幫企劃員工加薪嗎

UNIQLO LOGO被惡搞了？ 近日一名網友在Dcard發文，突然發現UNIQLO的頭像「被劃開了？！」，當時她查詢官方卻未對此事回應，上網求解後，後續獲得網友解答，原來是「與鏈鋸人聯名」的創意手法！

圖／翻攝IG@uniqlo_taiwan、FB@uniqlo_taiwan

一名網友在Dcard分享，自己對於「Instagram的UNIQLO頭像變了」感到很困惑，但看限時動態及貼文都官方特別解釋，同時查看姊妹品牌GU的Instagram頭貼卻沒變，應該不是集團活動。發文之後，獲得許多網友熱情解答，原來是「鏈鋸人聯名」創意，令他直呼「好酷，可以幫想企劃的員工加薪嗎？」

圖／翻攝FB@uniqlo_taiwan

日系服飾UNIQLO經常和動漫人物、迪士尼等品牌聯名，特殊創意每每獲得熱烈迴響，經最新查閱Uniqlo Taiwan官網已釋出最新訊息「砍碎的UNIQLO LOGO位於日本UNIQLO原宿店和台灣的UNIQLO TAIPEI旗艦店」，更附上多張UNIQLO LOGO碎裂照片，更提到「7/19起UNIQLO TAIPEI旗艦店與日本同步發放限量號外報紙。數量有限，發完為止。」

圖／翻攝FB@uniqlo_taiwan

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