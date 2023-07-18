超驚喜祝福！ 情侶寄喜帖給約會麥當勞 意外收到「雞塊花束」回禮

對於情侶或夫妻們來說，一定會有某些特定地點是兩人共享的美好記憶！一對即將步入禮當的新加坡情侶，交往時經常在麥當勞約會，近期突發奇想將喜帖寄到2人經常約會的地點麥當勞，沒想到意外收到麥當勞一大束「雞塊花束」回禮，讓小倆口又驚又喜。

這名準新娘在社群發文分享，兩人交往時經常在麥當勞約會，無論三餐甚至吃宵夜都有兩人的美好回憶，因此在結婚前2週，她和另一半決定將喜帖寄到對他們來說意義重大的地方，認為這麼做會很有趣，且還能製造回憶。

圖／tictok@only_148cm授權

喜帖寄出後，準新娘原以為不會收到任何回應，出乎意料的是，麥當勞不僅主動聯絡，發給他們祝賀信息，還送上一把超大「雞塊花束」作為賀禮，更附上不同口味的沾醬做搭配，讓她感到十分窩心，直呼「麥當勞將永遠是我們感到快樂的地方」。

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貼文一出，引起網友討論並留言祝賀「恭喜！成為麥當勞最幸福的情侶」、「哇太可愛了，恭喜！」；也有網友笑稱「明天開始，很多人會寄喜帖到肯德基、漢堡王等，潮流新廣告即將推出」；更有人還說想要仿效這對新人的做法提到「我想要再結一次婚」。

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