快訊

瘦弱小鹿遭黑熊追殺！路過暖男鬼門關前救下牠 隔天下場超慘

當炎熱地獄成為日常？全球熱浪的高溫生存指南

超驚喜祝福！ 情侶寄喜帖給約會麥當勞 意外收到「雞塊花束」回禮

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／tictok@only_148cm授權
圖／tictok@only_148cm授權

對於情侶或夫妻們來說，一定會有某些特定地點是兩人共享的美好記憶！一對即將步入禮當的新加坡情侶，交往時經常在麥當勞約會，近期突發奇想將喜帖寄到2人經常約會的地點麥當勞，沒想到意外收到麥當勞一大束「雞塊花束」回禮，讓小倆口又驚又喜。

這名準新娘在社群發文分享，兩人交往時經常在麥當勞約會，無論三餐甚至吃宵夜都有兩人的美好回憶，因此在結婚前2週，她和另一半決定將喜帖寄到對他們來說意義重大的地方，認為這麼做會很有趣，且還能製造回憶。

圖／tictok@only_148cm授權
圖／tictok@only_148cm授權

喜帖寄出後，準新娘原以為不會收到任何回應，出乎意料的是，麥當勞不僅主動聯絡，發給他們祝賀信息，還送上一把超大「雞塊花束」作為賀禮，更附上不同口味的沾醬做搭配，讓她感到十分窩心，直呼「麥當勞將永遠是我們感到快樂的地方」。

圖／tictok@only_148cm授權
圖／tictok@only_148cm授權

貼文一出，引起網友討論並留言祝賀「恭喜！成為麥當勞最幸福的情侶」、「哇太可愛了，恭喜！」；也有網友笑稱「明天開始，很多人會寄喜帖到肯德基、漢堡王等，潮流新廣告即將推出」；更有人還說想要仿效這對新人的做法提到「我想要再結一次婚」。

@only_148cm Sent @McDonald’s our wedding invitation card and looked what they surprised us with!! 👀✨ #mcdonalds #mcd #mcdsuperfans #singapore #singaporetiktok #weddingday #wedding #mcdonaldssecrets ♬ 애인만들기 - SS501

延伸閱讀：

大薯、OREO冰炫風買1送1！麥當勞「魷魚堡系列」新登場

麥當勞「可可布朗尼冰炫風」要回歸啦！蛋糕體與冰淇淋完美結合一定要吃

麥當勞 蛋糕

相關新聞

超驚喜祝福！ 情侶寄喜帖給約會麥當勞 意外收到「雞塊花束」回禮

最驚喜的祝福！ 情侶寄喜帖給麥當勞 婚禮2週前意外收到「雞塊花束」回禮

來泰國畢旅推薦不可錯過的8大行程，近距離接觸動物的絕佳選擇！

即將邁入畢業季，將要進入人生新篇章的各位是不是也在計畫一趟輕鬆愉快、充滿驚喜的畢業旅行呢？那麼泰國的普吉島絕對是一個讓你們興奮不已的絕佳選擇！泰國普吉島不只有美麗的海灘、有趣的體驗活動，還能讓你與動物們來場近距離接觸。今天小編將介紹來到泰國普吉島的畢旅推薦行程，一起規劃一趟充滿趣味和驚喜的畢業旅行吧！

最強旅遊大使！Lisa一曝光泰國旅遊美照　讓官方認證「這景點觀光人數變更多」

在全球都擁有高人氣的BLACKPINK，一舉一動都深具影響力，無怪乎所有品牌都捧著重金邀請代言，其中出生自泰國的Lisa，更是積極曝光泰國的相關事情。之前BLACKPINK巡迴到泰國開唱，Li

破盤促銷！ 泰獅航飛「曼谷來回機票」只要4千初 今年暑假泰殺了

破盤促銷！ 泰獅航飛曼谷「來回機票只要4千初」 今年暑假泰殺了

小孩最愛的樂園全集合！盤點6個馬來西亞必訪親子景點

馬來西亞是全東南亞國家最多人入境的國家，腹地廣大、自然景觀多樣、過去的歷史也很豐富，適合帶孩子增廣見聞的好地方，這篇馬來西亞景點，主要介紹親子的景點，讓爸媽在安排行程上有更多選擇，馬來西亞有全東南亞最大的水上樂園，夏天去再適合不過！

曼谷「班嘉奇蒂森林公園」打造都市綠肺，變身東南亞最美的花園城市！

泰國首都曼谷也曾歷經「水泥叢林」的年代，為了快速發展經濟而不惜犧牲環境，然而2023年最新啟用的「班嘉奇蒂森林公園」（Benjakitti Forest Park） 則標誌了曼谷全新時代的到來，不僅要

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦