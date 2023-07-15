麥當勞「可可布朗尼冰炫風」要回歸啦！蛋糕體與冰淇淋完美結合一定要吃

今年夏天特別熱！而這款深受麥當勞鐵粉喜愛的甜點將再次震撼登場，2018年首度推出的「可可布朗尼冰炫風」要回歸啦！令人陶醉的苦甜滋味與濃郁的麥當勞冰淇淋完美交融，最後再點綴上一片片鬆軟的布朗尼，讓口感倍添層次，每一口都沉浸在布朗尼的香氣與風味中，預計7月17日重新販售，準備開吃了啦。

圖／自麥當勞官網截圖

麥當勞的冰炫風一直是甜點界的經典人氣之選，也是麥當勞必吃的甜點之一，過去也常常也不同口味吸引顧客消費。回顧「可可布朗尼冰炫風」於當年一推出即引爆熱潮，如今又將在今年夏天為我們帶來更多驚喜，那香濃的綿密冰淇淋與苦甜交融的風味令人懷念讓人著迷不已。

此次回歸特別選用荷蘭進口的苦甜可可粉，搭配濃郁奶味的麥當勞冰淇淋，最後再添上一片片美味的布朗尼，直接令人垂涎三尺，真的可以期待一下了。值得注意的是，麥當勞官方尚未公告實際推出時間，敬請關注麥當勞粉絲專頁耐心等待消息囉。

圖／自麥當勞官網截圖

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