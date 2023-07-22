又是詐騙！ 「肯德基49元優惠券」造假 業者公告：認明肯德基網址

一頁式廣告氾濫、詐騙案例層出不窮！ 日前才傳出銀行人員勸阻民眾不要再購買麥當勞優惠券，而近來肯德基也遭到網路不肖人士冒名販售，以超低價格的電子優惠券吸引民眾從facebook下單購買，事後才驚覺可能洩漏信用卡資料。

網友在臉書爆料公社社團分享，有詐騙網站冒名肯德基販售「49元限時優惠券」，表示下訂後會提供電子票券序號，但發現是釣魚詐騙網站，消費者可能會被遭盜取信用卡資料。

貼文引發網友們高度討論，「這樣49當肯德基不用賺錢嗎」、「就是貪才會被騙啊」、「我有看到但想想不可能這價格」、「快打給銀行要停卡，後面會被盜刷，我是受害者之一」、「目前看過麥當勞的、肯德基的、摩斯漢堡的、漢堡王的。但依現在49元這個價錢買套餐很明顯都是騙」。

圖／翻攝臉書●【爆料公社】●

肯德基也於官方臉書發出聲明「近期有不肖人士假借肯德基名義架設詐騙網站或於不明通路網站販售偽冒低價電子票券，肯德基於此聲明，鐵粉們訂購餐點時，請務必認明完整與正確的肯德基官網網址 (https://www.kfcclub.com.tw)。」

同時強調，「電子票券除了在PK雙饗卡APP發行外，僅認定宜睿智慧（Edenred）、康迅數位（PayEasy）、精誠資訊股份有限公司（Systex）、萊爾富（Hi-Life） 為正規合作發行人，消費者如遇不符合市價之低價商品促銷，請務必提高警覺，勿點擊、購買以避免受騙造成損失。如有任何疑問可諮詢肯德基服務專線：0800-068-007或165反詐騙專線確認查詢。」

圖／翻攝肯德基臉書

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