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「芭比」電影熱夯爆5大聯名餐飲1次看！漢堡王、甜甜圈與Cold Stone都來聯名了

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／擷取自網路
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「芭比」電影掀起前所未有的熱潮，根據統計北美首週票房為1.62億美元、海外也取得了驚人的成績。在全球70個市場上首週末獲得了驚人的1.943億美元票房，全球總收入達3.563億美元，成為今年首週開票冠軍，也掀起「芭比熱」，週邊餐飲與商品賣爆。前言：隨著芭比真人版電影的熱映，像是從甜甜圈、漢堡到冰淇淋等，都展現了令人驚艷的粉紅誘惑。特地整理全球芭比聯名餐飲，一起窺探芭比這位時尚偶像！

一、Barbie x Krispy Kreme

Krispy Kreme在菲律賓推出了兩款芭比聯名甜點，其中一款是寫有Barbie字樣的芭比粉紅甜甜圈，灑滿閃閃發亮的亮粉，獨具迷人魅力。另一款則以藍色的棉花糖巧克力甜甜圈為特色，並搭配粉藍色和粉紅色的巧克力米，讓人目不轉睛。

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二、Barbie x 漢堡王

來自巴西的「漢堡王」也加入了芭比風潮，推出了別具特色的「芭比套餐」。這款套餐包括煙燻醬粉色漢堡、芭比奶昔、可樂、草莓甜甜圈以及肯尼薯條，華麗的外觀讓人瞬間被吸引。

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三、Barbie x Grill'd

澳洲快餐品牌Grill'd主打使用新鮮蔬菜和水果來搭配漢堡。這次，他們也跟上芭比風，推出名為「Barbie Dreamburger」的套餐。這款漢堡內含有鳳梨片、番茄、生菜、酪梨、漢堡肉、番茄醬、粉色蛋黃醬和起司，粉紅色的外觀相當吸睛。

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四、Barbie x Cold Stone

美國Cold Stone推出了期間限定的「粉色棉花糖」冰淇淋口味，以芭比電影中「最美好的一天」為主題。這款粉紅色冰淇淋上撒滿了全麥餅乾、繽紛的小糖球和鮮奶油，看起來華麗極了！

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五、芭比風咖啡廳：EL&N LONDON

EL&N LONDON在全球擁有12家分店。而馬來西亞分店於7月18日盛大開幕，更是迎合了芭比電影風潮，立刻成為當地的熱門打卡景點！店家特別推出印有芭比字樣的咖啡，讓許多芭比粉絲感受成為主角芭比的奢華體驗。

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延伸閱讀：

粉紅漢堡敢吃嗎？ 漢堡王全新「粉紅經典華堡」太吸睛 「芭比套餐」還有夢幻奶昔+甜甜圈

台灣也上榜！ 精選6大「夢幻粉紅住宿」秒變芭比公主 粉紅泡泡魅力全球襲捲

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