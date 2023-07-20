台灣也上榜！ 精選6大「夢幻粉紅住宿」秒變芭比公主 粉紅泡泡魅力全球襲捲

今夏暑假出遊，首選話題性特色旅店入住！隨著眾所矚目的真人版電影《Barbie芭比》上映，有業者趁機推出粉紅漢堡套餐外，更讓飯店預約業者一口氣推薦了全球6大風情萬種的「粉紅旅宿」，這股粉紅泡泡魅力從中美洲加勒比海及印度一路襲捲至台灣的墾丁，讓入住遊客一秒變芭比公主，快來感受滿滿的浪漫能量吧！

全球6間「粉紅住宿」：

西班牙伊比薩島｜Paradiso Ibiza Art Hotel - Adults Only

西班牙伊比薩島｜Paradiso Ibiza Art Hotel - Adults Only。圖／Booking.com

西班牙這間擁有棉花糖色調的飯店聳立於「伊比薩」西海岸天際線，裝潢選用彩色地磚、邊框鮮豔的鏡子和霓虹燈飾，向1970年代的邁阿密媚俗風格致敬。可以預約「伊比薩外拍之旅」，在當地經典景點前留影紀念，或從飯店步行至美麗海灘，拍下IG美照。

巴貝多聖彼得｜Cobblers Cove

巴貝多聖彼得｜Cobblers Cove。圖／Booking.com

聖彼得灣巴貝多島上的「Cobblers Cove」飯店相當夢幻，這間淺粉色大宅的庭院種了棕梠樹，棲居著許多異國鳥類，並且地理位置優越、緊臨海岸，喜歡刺激的旅客可享受陽光海灘，追求浪漫體驗的旅客可在私人陽台上啜飲，望向加勒比海欣賞日落美景。

加州洛杉磯｜The Beverly Hills Hotel - Dorchester Collection

加州洛杉磯｜The Beverly Hills Hotel - Dorchester Collection。圖／Booking.com

位於洛杉磯的The Beverly Hills Hotel - Dorchester Collection，以「粉紅皇宮」聞名，外牆為粉紅泡泡糖色，庭院種滿九重葛，房內設計走奢華風，選用古銅製配件、奶油黃皮沙發，與大理石衛浴，網美們一定能拍個過癮。若想來個又酷又涼的體驗，那就效法片中主角，穿上最炫的螢光運動裝備，到威尼斯海灘（Venice Beach）滑直排輪。

印度齋浦爾｜Rajmahal Palace RAAS

印度齋浦爾｜Rajmahal Palace RAAS。圖／Booking.com

齋浦爾又稱為「粉紅之城」，幾乎每棟建築都塗上象徵溫暖與歡迎的磚紅。玫瑰粉色的「Rajmahal Palace」飯店，設計選用明亮的花紋，附設泳池走精美裝飾藝術風。特別推薦「粉紅之城遊覽行程」，可搭乘嘟嘟車穿越熱鬧的街巷，造訪蜂巢狀的城市皇宮（City Palace）和令人印象深刻的琥珀堡（Amer Fort）。

摩洛哥馬拉喀什｜Amanjena Resort

摩洛哥馬拉喀什｜Amanjena Resort。圖／Booking.com

位於馬拉喀什市中心的「Amanjena Resort」，薔薇色建築展現摩洛哥的迷人風情，配上園區精緻花園內的噴泉，及大理石浴缸和粉色牆柱，彷彿置身摩洛哥宮殿，富麗堂皇。城裡還有許多好逛的市集和歷史景點，非常適合想購物或喜歡文化體驗的旅客。

台灣墾丁南灣｜墾丁亞曼達會館

墾丁南灣｜墾丁亞曼達會館。圖／Booking.com

位於墾丁南灣的｢墾丁亞曼達會館｣門口茂密的椰棗樹洋溢著熱帶風情，從建築外觀到內裝滿是沉穩的橘粉色調，彷彿置身在摩洛哥宮殿裡，散發一種既神秘又高貴的氛圍，推薦體驗以宮廷浴池為設計概念的「亞曼達戲水池」，透過氣泡按摩水療徹底放鬆。

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