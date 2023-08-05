3米高橘貓重返台北華山文創市集！限時2天再抽iPhone 14、PS5

近日在Instagram紅遍全台南北的「橘貓重重」將於8月5日、6日登上台北華山文創市集，貓奴們不可錯過這次難得的相聚機會！橘貓重重的慵懶坐姿和厭世表情，馬上成為貓奴界的打卡寵愛對象。此次華山快閃市集活動，除了可以享受美食、清涼飲品和各種生活用品的購物樂趣，還能一親橘貓重重的風采，更有iPhone等大獎快來試手氣。

圖／瘋貓祭提供

「橘貓重重」是由瘋貓祭打造的3米高巨大貓公仔，其座右銘「大橘為重，我不想動」更符合時下迷因梗，令人共感著迷。繼前陣子在宜蘭烏石遊艇碼頭和捷運新店站限時快閃後，這次牠將在華山文創市集回歸，與粉絲們再次見面，貓奴們必定捨不得錯過！

圖／瘋貓祭提供

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至於快閃的「O!MyGod週年慶市集」簡直是一個熱鬧的購物天堂，超過30個攤位，包含美食、飲品和生活用品應有盡有，可以盡情暢遊市集的熱鬧氛圍。除了與「橘貓重重」合照分享貼文活動並兌換百元三明治冰淇淋的驚喜活動外，現場還有多種抽獎、好禮大放送的限定活動獎品超豐富。

像是可以來場「市集尋寶任務」，依指示前往指定攤位蒐集紅、黃、綠三色貼紙，即有機會獲得iPhone 14 Plus、PS5等破萬元大獎。不僅如此，更有「市集寵粉加碼送」的問答互動環節，答對的幸運觀眾上台參加「轉盤大挑戰」，還可以抽1,500元回饋金與知名家電等，CP值超高。

圖／瘋貓祭提供

趕快把時間記下來，一起與朋友家人逛華山文創市集，與「橘貓重重」一起度過充滿愛與療癒的週末時光吧！可以攜帶相機和好心情，與可愛的橘貓重重留下美好的回憶。活動日期為8月5日、與8月6日，把握時間囉。

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