快訊

全身瘀傷！女童疑背不出九九乘法表 遭安親班老師責打

共軍火箭軍高層接連落馬 明打貪腐暗查洩密？

3米高橘貓重返台北華山文創市集！限時2天再抽iPhone 14、PS5

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／瘋貓祭提供
圖／瘋貓祭提供

近日在Instagram紅遍全台南北的「橘貓重重」將於8月5日、6日登上台北華山文創市集，貓奴們不可錯過這次難得的相聚機會！橘貓重重的慵懶坐姿和厭世表情，馬上成為貓奴界的打卡寵愛對象。此次華山快閃市集活動，除了可以享受美食、清涼飲品和各種生活用品的購物樂趣，還能一親橘貓重重的風采，更有iPhone等大獎快來試手氣。

圖／瘋貓祭提供
圖／瘋貓祭提供

「橘貓重重」是由瘋貓祭打造的3米高巨大貓公仔，其座右銘「大橘為重，我不想動」更符合時下迷因梗，令人共感著迷。繼前陣子在宜蘭烏石遊艇碼頭和捷運新店站限時快閃後，這次牠將在華山文創市集回歸，與粉絲們再次見面，貓奴們必定捨不得錯過！

圖／瘋貓祭提供
圖／瘋貓祭提供

圖／瘋貓祭提供
圖／瘋貓祭提供

至於快閃的「O!MyGod週年慶市集」簡直是一個熱鬧的購物天堂，超過30個攤位，包含美食、飲品和生活用品應有盡有，可以盡情暢遊市集的熱鬧氛圍。除了與「橘貓重重」合照分享貼文活動並兌換百元三明治冰淇淋的驚喜活動外，現場還有多種抽獎、好禮大放送的限定活動獎品超豐富。

像是可以來場「市集尋寶任務」，依指示前往指定攤位蒐集紅、黃、綠三色貼紙，即有機會獲得iPhone 14 Plus、PS5等破萬元大獎。不僅如此，更有「市集寵粉加碼送」的問答互動環節，答對的幸運觀眾上台參加「轉盤大挑戰」，還可以抽1,500元回饋金與知名家電等，CP值超高。

圖／瘋貓祭提供
圖／瘋貓祭提供

趕快把時間記下來，一起與朋友家人逛華山文創市集，與「橘貓重重」一起度過充滿愛與療癒的週末時光吧！可以攜帶相機和好心情，與可愛的橘貓重重留下美好的回憶。活動日期為8月5日、與8月6日，把握時間囉。

圖／瘋貓祭提供
圖／瘋貓祭提供

延伸閱讀：

紫薇花盛開！ 成美園邀「前世情人穿情侶裝」 8月父女免費入台版兼六園拍好拍滿

終於等到它！「橋村炸雞」開賣日再掀排隊潮 外帶比高

市集 文創 冰淇淋 三明治

相關新聞

3米高橘貓重返台北華山文創市集！限時2天再抽iPhone 14、PS5

近日在Instagram紅遍全台南北的「橘貓重重」將於8月5日、6日登上台北華山文創市集，貓奴們不可錯過這次難得的相聚機會！橘貓重重的慵懶坐姿和厭世表情，馬上成為貓奴界的打卡寵愛對象。此次華山快閃市集活動，除了可以享受美食、清涼飲品和各種生活用品的購物樂趣，還能一親橘貓重重的風采，更有iPhone等大獎快來試手氣。

30家up「父親節優惠」超強整理！ 飯店餐廳速食+爸爸證件優惠、冰淇淋+咖啡買1送1、樂園88元 吃喝玩樂統統有

給爸爸來個驚喜！ 即將迎接「2023父親節」來臨，準備好獻上什麼心意呢？ 快來看看udn旅遊美食小編整理超強「88節優惠懶人包」，無論是帶老爸上館子吃牛排、火鍋等餐廳、買個應景的父親節蛋糕、帶個點心、冰淇淋嚐鮮，甚至相約到樂園或景點小旅行，吃喝玩樂都有滿滿優惠等你拿！

限時3天！全家便利商店「康康五」7款商品買1送1　「氣泡美式、酷繽沙、抹茶拿鐵」都入列

炎熱天氣加上下雨天，心情都變得不美麗，全家便利商店「康康五」8月4日至8月6日限時3天推出7款商品買1送1好康優惠，包括...

紫薇花盛開！ 成美園邀「前世情人穿情侶裝」 8月父女免費入台版兼六園拍好拍滿

紫薇花盛開！ 成美園邀「前世情人穿情侶裝」 父女免費入台版兼六園 拍好拍滿

馬祖驚見下起「颱風雪」！ 飄出陣陣惡臭 在地人嘆指「比颱風還可怕」

驚傳馬祖下起「颱風雪」！ 飄出陣陣惡臭 在地人嘆指「比颱風還可怕」

台東颳起焚風！ 「台灣國際熱氣球嘉年華」取消8/3下午場及8/4全日活動

台東颳起焚風！ 「臺灣國際熱氣球嘉年華」取消8/3下午場及8/4全日活動

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦