紫薇花盛開！ 成美園邀「前世情人穿情侶裝」 8月父女免費入台版兼六園拍好拍滿
整個8月都是父女的甜蜜時光！ 一年一度父親節、七夕情人節即將到來，位於彰化熱門景點「成美文化園」現正滿開紫薇花，並推出「前世情人」專案，只要父女同行穿著同色情侶裝，就能享父女兩人免費遊園！
占地三萬坪的彰化「成美文化園」媲美日本三大名園，更有台版兼六園美譽，由日本庭師規劃迴遊式禪風庭景，遍植日本黑松、真柏、羅漢松、楓港柿、紫薇花等珍稀樹種，更有550年紫檀、220年日本黑松為鎮園之寶，現在正迎來6-9月紫薇花季，百棵紫薇花齊放相當浪漫，園區還有五大看點枯山水景、白砂青松、瀑布池庭、天然畫框、百年成美公堂等必訪。
迎接88節，自8/1至8/31推出「前世情人」活動，凡活動期間父女同行，並穿著情侶裝(同色或同圖騰上衣)，即享免費入園；凡父女組合(不限情侶裝)，於園區合照打卡，上傳至FB或IG，即贈紀念明信片#情人護照(可免費重遊一次)、#幸福邀請卡各一張。活動期間週日加贈DIY絹印體驗，每日限量，贈完為止。
成美文化園方經營的「松柏軒景觀餐廳」傳承80年老師傅的手藝，更於父親節推出「父愛如山」大餐祭優惠，即日起至8/8前，預定「父親節限定桌菜」88折優惠，預訂8/8檔期再加碼送紅酒乙支，詳情請上成美文化園官網。
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