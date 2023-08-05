可愛大王10歲了！首次快閃店降臨台中大遠百、同步現身全家 可愛週邊讓粉絲帶回家

由插畫家「weiweiboy」繪製的「可愛大王」今年邁入10週年！為了慶祝這個里程碑首度推出快閃店，從8/1到8/31在台中大遠百11樓江戶區盛大登場，規劃推出許多全新商品，邀請粉絲們一起歡慶10週年！

weiweiboy可愛大王提供

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有許多粉絲的「可愛大王」，其實𡰔正「weiweiboy」的化身，在生活中受到委屈時，就會戴上兔子頭套，走進有好朋友喂喂、毛毛熊、蛋糕兔等等和其他好朋友居住的地方：可愛王國，用可愛的插畫，療癒自己也幫在生活中奮鬥的人們打氣！

weiweiboy可愛大王提供

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這回快閃店不用買票、可免費入場，特別繪製了10週年的主題，還有不能錯過、第一次登場的限定拍貼、姓名貼、氣球機及扭蛋機等機台要跟大家互動，；還有限定款的聯名餅乾鐵盒，從紙袋到盒子都是特別製作，以及造型可愛到捨不得吃的餅乾，這回讓你一次就能帶走！最後還有打卡禮、滿額禮等好康等大家來拿！

weiweiboy可愛大王提供

買完了限定週邊還不夠？即日起到9/5，在全家還有「可愛大王」的集點加購活動，總共有6款粉嫩商品，像是立體公仔存錢筒、30公分大的絨毛娃娃，以及披上就能化身可愛大王的連帽毛毯等，全套入手就等這次！

【weiweiboy 可愛大王 10週年快閃店】

日期：8/1～8/31免費入場

地址：台中大遠百 11樓江戶區(台中市西屯區臺灣大道三段251號)

時間：一～五 11：00～22：00、六日及例假日10：30～22：00

【可愛大王集點加價購】

全家APP→兌點趣→可愛大聯盟；或在App搜尋可愛大王

造型絨毛筆-800點+99元、造型證件套-800點+199元、弧形肩背包-800點+399元、連帽毛毯-800點+499元、坐姿存錢筒-800點+599元、絨毛娃娃-800點+699元

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