登機證別丟！ 星馬料理餐廳抽來回機票、飯店Buffet打8折、玩樂園享699元

登機證原來這麼好用！ 趁著暑假國人瘋狂出國旅行，業者腦筋動得快，只要保留出示登機證或票根，有機會進一步獲得意想不到的好康！

MAMAK檔 x AirAsia亞洲航空

圖／MAMAK檔星馬料理提供

東區排隊名店「MAMAK檔星馬料理」這次不但有馬來西亞皇室御廚傳人的主廚Anand親自坐鎮，可以吃得到經典美味的檳城街邊美食，同時與AirAsia亞洲航空攜手合作，歡慶將到來的馬來西亞國慶。

自8/15至9/15期間，來店會員單筆消費滿500元、非會員單筆消費滿900元，即可獲得實體抽獎券1張，有機會抽中市值45,300元的「AirAsia 台北-吉隆坡雙人來回機票」(限來店消費，外送平台不適用)。另外，活動期間憑AirAsia登機證（紙本/電子登機證）至MAMAK檔用餐，不分平假日都可打9折。

圖／MAMAK檔星馬料理提供

士林萬麗Buffet餐廳 泰飄香打8折

圖／翻攝台北士林萬麗酒店Renaissance Taipei Shihlin Hotel臉書

台北士林萬麗酒店8月迎來開幕5週年，邀請普吉島萬麗度假酒店主廚到Buffet餐廳「士林廚房」客座，最新推出「泰飄香 · 麗饗泰美味」系列美食，加碼大學新鮮人用餐享7折，而近期2023年6月至8月出國的民眾，則出示電子機票、登機證也可以打8折優待。

遠雄海洋公園暢遊699優惠 餐飲再8折

義大遊樂世界具有亞洲唯一希臘主題樂園。圖／義大遊樂世界提供

如果你今年已經出過國，幸運兒就是你！遠雄海洋公園推暢遊優惠價699元，只要在2023/07/01-08/31之間出示本人的出國登機證或電子機票即可享有，加碼再享受餐飲8折、商品9折的超值優惠。

圖／義大遊樂世界官網

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