快訊

日人為何不赴陸？日媒曝「1原因」讓旅客心裡很毛：被挖祖宗十八代

10米高噴水池好消暑！ 2023台中「草悟系．七月半」親水慶典 玩翻360度灑水區、草地排球噴發樂趣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝草悟系Green Ripple Life臉書
圖／翻攝草悟系Green Ripple Life臉書

週末快來CHILL一下！ 去年「藝術家 阿咧」的巨型萌怪裝置降落草悟道，開啟了台中七月半創作展演契機，今年草悟系以「Summer Splash！」為年度宣言，一系列充滿夏日感的藝術展覽與活動開跑，而敲碗已久的「夏日大噴發」親水祭典，於本週末在台中市民廣場盛大開趴了。

圖／草字頭提供
圖／草字頭提供

8/12、8/13二日限定的「夏日大噴發」親水慶典，「草字頭」團隊利用回收材料再製，可重複組裝的未來石材，集結建築、藝術及娛樂元素，於台中市中心、萬坪市民廣，搭建巨型十米噴水池、20米長形戲水道、淺水池與360度灑水區的戲水設施，完全顛覆城市戲水樂園的想像，邀全家大小一起享受夏日戲水樂趣。

圖／翻攝草悟系Green Ripple Life臉書
圖／翻攝草悟系Green Ripple Life臉書

圖／翻攝草悟系Green Ripple Life臉書
圖／翻攝草悟系Green Ripple Life臉書

同期有熱血滿點、熱汗噴發的「2023草地排球噴發盃」直擊各地排球好手激烈的比賽盛況，入夜後民眾可於現場自由參與組隊比拚，獲勝的冠亞軍隊伍獎品充滿創意，可獲得酷炫大水槍及特製冰雕獎杯。

圖／翻攝草悟系Green Ripple Life臉書
圖／翻攝草悟系Green Ripple Life臉書

更以水、海洋、夏日為題目，帶來充滿夏日風格商品，集結包含了「wnn85」、「白日惡夢daynightmare」、「დ脆弱寶貝დ」，以及精緻首飾「死在浪漫的海裡」、比基尼泳裝「haolangswim」等15間極具原創性品牌的風格選物，展現獨特的夏日創意。

2023「草悟系．七月半」：「台中．城市探險計畫 Taichung」 為七月半8組鬼點子最終壓軸。 圖／LA RUE提供
2023「草悟系．七月半」：「台中．城市探險計畫 Taichung」 為七月半8組鬼點子最終壓軸。 圖／LA RUE提供

2023「草悟系．七月半」活動

時間：2023.7.28~2023.9.4

地點：台中市民廣場、草悟道街區

2023草悟系「夏日大噴發」親水祭典

時間：2023.8.12~8.13 15:00-21:30

地點：台中市民廣場

延伸閱讀：

日本人許願初次旅遊「最想去台灣」榮登Top2！九份、士林夜市入列，還特地推薦高雄牛肉鍋

萌到心坎裡！ 12家「人氣文創IP+卡漫聯名」盤點 手搖飲料、快閃商店、週邊小物 每款巨可愛統統都想收

相關新聞

10米高噴水池好消暑！ 2023台中「草悟系．七月半」親水慶典 玩翻360度灑水區、草地排球噴發樂趣

週末CHILL一下！ 2023台中「草悟系．七月半」夏日親水慶典登場 市集、塗鴉藝術、音樂派對玩翻到9月

登機證別丟！ 星馬料理餐廳抽來回機票、飯店Buffet打8折、玩樂園享699元

登機證原來這麼好用！ 趁著暑假國人瘋狂出國旅行，業者腦筋動得快，只要保留出示登機證或票根，有機會進一步獲得意想不到的好康！ MAMAK檔 x AirAsia亞洲航空 東區排隊名店「MAMA

日本人許願初次旅遊「最想去台灣」榮登Top2！九份、士林夜市入列，還特地推薦高雄牛肉鍋

台灣人超愛去日本，根據日本國土交通省觀光廳的2023Q2外國旅客消費調查，台灣旅客3個月內在日本花費1739億日幣，是世界之冠，打敗美中韓，不僅如此今年1至5月前往日本的國人有140萬多人，也居冠。不過根據日本調查，日本人初次旅遊最想去的國家台灣也位居第二，「台日友好」，名不虛傳！

萌到心坎裡！ 12家「人氣文創IP+卡漫聯名」盤點 手搖飲料、快閃商店、週邊小物 每款巨可愛統統都想收

萌到讓人原地融化了！ 療癒商機正旺盛，當與各種知名圖文插畫、ACG IP推出聯名合作後，總是能吸引到許多粉絲瘋狂追逐購買，成了各家手搖品牌經常祭出各種吸睛的聯名行銷手法，快來看看近期哪些手搖飲料、IP

倒數一週！汐止遠雄廣場6公尺高「巨型皮卡丘」快朝聖 加碼「寶可夢快閃店及卡牌教室」訓練大師們衝了

呼喚神奇寶貝大師！ 6公尺高「巨型皮卡丘」現身汐止遠雄 加碼「寶可夢快閃店及卡牌教室」 訓練大師們出動吧

嗶一下唱校歌！慶祝北一女120週年 「小綠綠制服悠遊卡」8/14預購開跑

嗶一下唱校歌！ 北一女120週年校慶 「小綠綠制服悠遊卡」8／14預購開跑

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦