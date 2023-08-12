10米高噴水池好消暑！ 2023台中「草悟系．七月半」親水慶典 玩翻360度灑水區、草地排球噴發樂趣

週末快來CHILL一下！ 去年「藝術家 阿咧」的巨型萌怪裝置降落草悟道，開啟了台中七月半創作展演契機，今年草悟系以「Summer Splash！」為年度宣言，一系列充滿夏日感的藝術展覽與活動開跑，而敲碗已久的「夏日大噴發」親水祭典，於本週末在台中市民廣場盛大開趴了。

圖／草字頭提供

8/12、8/13二日限定的「夏日大噴發」親水慶典，「草字頭」團隊利用回收材料再製，可重複組裝的未來石材，集結建築、藝術及娛樂元素，於台中市中心、萬坪市民廣，搭建巨型十米噴水池、20米長形戲水道、淺水池與360度灑水區的戲水設施，完全顛覆城市戲水樂園的想像，邀全家大小一起享受夏日戲水樂趣。

圖／翻攝草悟系Green Ripple Life臉書

圖／翻攝草悟系Green Ripple Life臉書

同期有熱血滿點、熱汗噴發的「2023草地排球噴發盃」直擊各地排球好手激烈的比賽盛況，入夜後民眾可於現場自由參與組隊比拚，獲勝的冠亞軍隊伍獎品充滿創意，可獲得酷炫大水槍及特製冰雕獎杯。

圖／翻攝草悟系Green Ripple Life臉書

更以水、海洋、夏日為題目，帶來充滿夏日風格商品，集結包含了「wnn85」、「白日惡夢daynightmare」、「დ脆弱寶貝დ」，以及精緻首飾「死在浪漫的海裡」、比基尼泳裝「haolangswim」等15間極具原創性品牌的風格選物，展現獨特的夏日創意。

2023「草悟系．七月半」：「台中．城市探險計畫 Taichung」 為七月半8組鬼點子最終壓軸。 圖／LA RUE提供

2023「草悟系．七月半」活動

時間：2023.7.28~2023.9.4

地點：台中市民廣場、草悟道街區

2023草悟系「夏日大噴發」親水祭典

時間：2023.8.12~8.13 15:00-21:30

地點：台中市民廣場

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