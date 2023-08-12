日本人許願初次旅遊「最想去台灣」榮登Top2！九份、士林夜市入列，還特地推薦高雄牛肉鍋

台灣人超愛去日本，根據日本國土交通省觀光廳的2023Q2外國旅客消費調查，台灣旅客3個月內在日本花費1739億日幣，是世界之冠，打敗美中韓，不僅如此今年1至5月前往日本的國人有140萬多人，也居冠。不過根據日本調查，日本人初次旅遊最想去的國家台灣也位居第二，「台日友好」，名不虛傳！

據日媒ITmedia的報導，阪急交通社針對「初次海外旅行想去的國家」，除了台灣位居第二外，第三名是鄰近的南韓，第一名則是夏威夷。詳細數據也強調夏威夷躍居榜首的原因是各種景點包山包海，像是擁有如詩如畫的沙灘、也有買不完的購物中心與各種飯店渡假村可以放鬆，這一切令人如痴如醉。

圖／取自日本ITmedia

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重頭戲的第二名居台灣，主打日本到台灣最近不用三小時的飛機，除了夜市小吃美食必嚐鮮以外，九份也是必須去的景點之一，其他還有101等。至於第三名的南韓則注重美食與化妝品，像是明洞與東大門等，濟州島也列入度假勝地之一，可以盡情享受海灘的氣氛。

圖／取自日本ITmedia

另外ITmedia也特別撰文稱讚台灣的樂趣就是美食，尤其推薦位於台灣南部的高雄，有許多價格實惠又美味的美食，還有不少被選為米其林推薦的受歡迎餐廳，包含「牛肉鍋」、「台灣家常菜」以及台灣的經典料理「肉燥飯」等等，絕對要吃吃看。

圖／取自日本ITmedia

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觀光風潮於疫後「報復式發酵」，選好時間日期與地點，一張機票就飛了吧，注意安全開心遊玩，享受旅行專屬讀者的精彩篇章！

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