日本遊客最愛這裡！JR山手線沿線車站TOP10排行榜

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】以環狀線行駛的「JR 山手線」是東京知名電車路線之一，行經觀光景點、交通樞紐與繁華的商業重鎮，不僅觀光客經常搭乘，也是東京居民日常生活中不可或缺的重要路線。

今年4月阪急交通社透過網路問卷調查，統計出「以觀光為目的」來說日本人最愛的 JR 山手線沿線車站排行榜。節錄其中 TOP10 榜單一次告訴你！快來看看日本人喜愛的站別有哪些，是不是你也超愛去玩！

★ 第1名：澀谷站

澀谷不僅是東京象徵性景點，也可說是感受日本當下最新潮流文化的最前線。近年來澀谷車站大規模整修，周圍的再開發工程也如火如荼進行，緊接著又有大型複合設施「Shibuya Sakura Stage」將登場，預計11月正式完工。澀谷站以「流行的最前端」、「至今還是能感受到市街樣貌持續變化」等理由，當之無愧勇奪第1名殊榮！

▲澀谷站前十字路口為代表日本的國際級景點之一。 圖：阪急交通社／來源

★ 第2名：上野站

相較於第1名的澀谷，上野在調查結果中較受50歲以上日本遊客喜愛。可感受文化藝術氣息，也能享受觀光氛圍，車站周圍有美術館、博物館、上野動物園等景點，而讓觀光客為之瘋狂的古早味商店街「阿美橫町」，日本遊客同樣很愛！集結超過400間店鋪，從平價店鋪到連鎖品牌應有盡有，光是安排購物行程就能逛上一整天，更不可錯過在地排隊美食。

▲阿美橫町集結食品、服飾、生活雜貨等，是東京逛街天堂。 圖：阪急交通社／來源

★ 第3名：新宿站

新宿站被譽為日本第一的繁華街區，涵蓋所有路線與私鐵，單日內的平均載運乘客數約有353萬人次，為金氏世界紀錄認定的世界單日乘載客數最多車站！周圍百貨公司、家電賣場、電影院與超高層摩天大樓林立，同時也保留新宿黃金街、新宿回憶橫町等懷舊街區可以小酌一番、品嘗銅板價小吃，多采多姿的觀光魅力讓人難忘。

▲新宿兼具逛街購物，還能前往新宿歌舞伎町體驗東京夜生活。 圖：阪急交通社／來源

★ 第4名：東京站

東京站以站體魅力奪下第4名，使用紅磚打造的車站出自日本知名建築大師辰野金吾之手。這裡也以豐富的地下商店街聞名，不用踏出車站就能享受購物樂趣，是東京之旅最佳雨天備案！站外的丸之內地區百貨商場林立，八重洲口則在今年3月才開幕大型複合式設施「東京中城八重洲」。

▲東京站為辰野金吾的代表性建築，無論是否熱愛建築，都會被其吸引想專程到訪朝聖。 圖：阪急交通社／來源

★ 第5名：原宿站

原宿可說是次文化的主要發源地，包含竹下通等商店街隨處可見集結時尚與可愛元素的店家或是餐廳。疫情期間新開幕的複合式商業設施「WITH HARAJUKU」為必逛亮點，周圍則有明治神宮、代代木公園等能夠悠閒漫步，深受30歲以下日本遊客喜愛外，60歲以上日本遊客也超愛原宿！

▲原宿將日本的「可愛文化」推展至全世界，為外國遊客。 圖：阪急交通社／來源

TOP10 榜單緊接著依序為以購買電器產品聞名的「秋葉原」（第6名）、優雅街區「惠比壽」（第7名）、具備池袋太陽城、水族館與動漫魅力的「池袋」（第8名）、東京規模最大韓國街「新大久保」（第9名）以及賞櫻時期必訪、咖啡廳與文創小店林立的「目黑」（第10名）。日本遊客喜愛的 JR 山手線沿線車站 TOP10 你中了幾名？快跟旅伴分享下次一起去逛！

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