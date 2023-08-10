試吃也試膽！鬼門開前暖身「鬼市集」快閃花博 血池地獄調酒、黑漆漆炸雞等你挑戰

這個月16號就進入農曆七月了，在鬼門開之前，「Funtasty 有趣市集」集結了各種『陰間地獄』餐點攤車，從8/11～8/13在圓山花博花海廣場挑戰大家的膽量跟味蕾，營業時間一路從下午、傍晚到晚上10點，適合大膽的你揪朋友一起來試試～

圖／Funtasty 有趣市集臉書

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無論是裹著特製黑色外皮，炸到酥酥脆脆、撒上地獄辣粉的「FADA_Restaurant 髮大美式餐車」黑炸雞，或是「走吧」推出以骷顱當容器盛裝的血池調酒，還有「雷格食堂」使用鮮紅如血的甜菜根燉煮的紅通通燉飯，都會在這一次的「鬼市集」裡現身，要把這些「來自地獄」的食物吃下肚，還真的需要鼓起勇氣…膽小的人也閉上眼睛來試試！

圖／Funtasty 有趣市集臉書

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原本都只有六日兩天才舉辦的「Funtasty 有趣市集」，這回「鬼市集」又多了一天星期五，讓忙了一個禮拜的你，下班、下課後可以跟朋友一起吹著晚風、試試這些「地獄」餐點，趁著鬼門還沒開，來練練膽吧！

【鬼市集】營業時間

8/11(五)17：00～22：00

8/12(六)14：00～22：00

8/13(日)14：00～20：00

圓山花博花海廣場，台北市中山區玉門街1號(圓山捷運站1號出口，靠近中山北路)

圖／Funtasty 有趣市集臉書

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