超萌皮卡丘霜淇淋！7-ELEVEN「夏日芒芒霜淇淋」寶可夢聯名杯登場 加碼限定支付「買1送1」開吃

皮卡丘現身啦！7-ELEVEN即起推出搭配「夏日芒芒」芒果霜淇淋，搭配全新皮卡丘冰淇淋杯、甜筒套、限量皮卡丘湯匙，吸睛度百分百，除了限定造型外，買2支霜淇淋就送「超Ｑ皮卡丘湯匙」，整個8月的星期五六日，搭配icash pay支付，就可享有霜淇淋買1送1限定優惠。

圖／7-ELEVEN提供

寶可夢粉絲快衝，7-ELEVEN推出超萌聯名活動，現擠霜淇淋變身可愛皮卡丘，有「皮卡丘冰淇淋杯」、「皮卡丘甜筒紙套」，除了霜淇淋可愛指數爆表，7-ELEVEN COLD STONE複合店，也可買到有皮卡丘圖案的可愛造型杯，有販售口味豐富的覆盆莓與芒果交織的雪貝限定款，只有7-ELEVEN複合店買得到喔。

另外，7-ELEVEN自8/9開始，買2支夏日芒芒霜淇淋、COLD STONE1杯經典尺寸，就加贈限量造型湯匙一支。並於8/11-8/13、8/18-8/20、8/25-8/27，只要使用icash pay支付買霜淇淋，就可享「霜淇淋買1送1」限定優惠。

圖／7-ELEVEN提供

全家則是即日起至8/13，推出取貨送霜淇淋優惠券活動，凡消費者於活動期間內到全家門市取貨，即贈9元霜淇淋兌換券。結帳時應出小白單，1件包裹可領1張9元霜淇淋兌換卷，單筆交易最多贈5張，也就是說單次取貨別超過5件包裹，否則也只能領取5張小白單。

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