倒數一週！汐止遠雄廣場6公尺高「巨型皮卡丘」快朝聖 加碼「寶可夢快閃店及卡牌教室」訓練大師們衝了

寶可夢訓練大師們朝聖了沒？ 汐止遠雄廣場期間限定推出「寶可夢與你一起放暑假」限定寶可夢快閃店，除了有6公尺高巨型皮卡丘可打卡拍照，在寶可夢卡牌遊戲新手教室與訓練師一較高下，還能不用飛到日本就可以買到日本原創寶可夢周邊商品，別再錯過與大型公仔的最後合照機會。

圖／iFG遠雄廣場提供

iFG遠雄廣場安排於1F戶外廣場有6公尺高巨型皮卡丘，無印良品前擺放精靈球，1F星巴克及2F的Roots kids附近，都可找到2公尺高皮卡丘，一系列大型公仔讓寶可夢迷們近距離合照打卡。

圖／iFG遠雄廣場提供

「寶可夢快閃店」販售多達300款寶可夢角色玩偶，包括臭臭花、百變怪、拉普拉斯、火球鼠、小巨鱷等。同時，現場還有寶可夢卡牌及中心原創商品販售，讓訓練家們一口氣擁有更項珍貴收藏。現場更特別設置「寶可夢卡牌遊戲新手教室」，每天上午11點至晚上7點有寶可夢專員將親自陪伴新手訓練家們一起體驗集換式卡牌遊戲的樂趣，神奇寶貝訓練大師們快來一較高下。

圖／iFG遠雄廣場提供

遠雄廣場「寶可夢與你一起放暑假」活動持續到18日，不容錯過的「寶可夢卡牌遊戲初階牌組ex體驗賽」限定活動，倒數最後一週的六日上午11點至晚上7點。參加者可以使用智慧型手機掃描QR code收服寶可夢，尋找9個散佈在館內的集章點，只要集齊賓果卡上橫、豎、斜角中的任意一列的寶可夢BINGO！便可前往3F活動區領取限量版的「寶可夢 朱/紫貼紙」作為獎勵，相關活動訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

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iFG遠雄廣場

地址：新北市汐止區新台五路一段93-99號

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