快訊

郭柯配無望了？柯文哲放話參選總統到底 郭台銘反應曝光

新冠疫情雖降溫 疾管署估9月開學恐有新一波傳播

嘉義「天成文旅 - 藝術之丘」率先推開學前住宿優惠！每人最低920元還附早餐

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／嘉義「天成文旅 - 藝術之丘」提供
圖／嘉義「天成文旅 - 藝術之丘」提供

迎接暑期倒數最後一個月，嘉義「天成文旅 - 藝術之丘」率先揭曉開學前住宿絕佳機會！獨家網站限時特惠，住宿房價再降八折，雙人同行僅需1840元，平均每人只要920元，絕對划算。附加贈送豐盛早餐，超過五十種美味零食供品味。

圖／嘉義「天成文旅 - 藝術之丘」提供
圖／嘉義「天成文旅 - 藝術之丘」提供

「天成文旅 - 藝術之丘」推出開學前住房限量特賣，特定日期（8/7～8/10、8/15～8/17、8/22～8/24、8/28～8/31）內預訂入住，優惠再加碼，網路特價再次八折，雙人房只需1840元，每人只需支付920元，CP值超高！

圖／嘉義「天成文旅 - 藝術之丘」提供
圖／嘉義「天成文旅 - 藝術之丘」提供

此外，預訂上述特別優惠，不僅享有精緻早餐，更可免費使用七樓星空童樂室，超過五十種懷舊零食、經典糖果、香脆餅乾和多款飲品供選擇，讓重新體驗童年美味。不論品味美食或參與經典小遊戲，將在這個特別時刻盡情享受，感受無限樂趣。

圖／嘉義「天成文旅 - 藝術之丘」提供
圖／嘉義「天成文旅 - 藝術之丘」提供

圖／嘉義「天成文旅 - 藝術之丘」提供
圖／嘉義「天成文旅 - 藝術之丘」提供

延伸閱讀：

父親節優惠快追！麥當勞1日限定「大薯、冰旋風買一送一」還有漢堡王、肯德基「爸氣歡樂餐」

「大港閱冰」市集吃得到23家人氣冰品！限時2天，枝仔冰紅豆冰與霜淇淋統統吃得到

早餐 餅乾 CP值 懷舊

相關新聞

日月潭首家國際溫泉酒店 「力麗溫德姆」試營運、萬元開賣

歷時多年，日月潭首間國際級溫泉酒店「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，即日起開放試營運。期間將開放兩間餐廳、一間大廳酒吧、館內...

嘉義「天成文旅 - 藝術之丘」率先推開學前住宿優惠！每人最低920元還附早餐

迎接暑期倒數最後一個月，嘉義「天成文旅 - 藝術之丘」率先揭曉開學前住宿絕佳機會！獨家網站限時特惠，住宿房價再降八折，雙人同行僅需1840元，平均每人只要920元，絕對划算。附加贈送豐盛早餐，超過五十種美味零食供品味。

180度高空視野咖啡館！ 台中「咖啡任務CAFETASK」全新景觀沙發區 約會景點必推薦

udn走跳美食／涼子是也 咖啡任務 Cafe Task 總部位於台中忠明南路「大安國王大樓」36樓，是台中南區最高的咖啡館，無論是白天夜晚都能坐擁180度高空俯看的城市街景，我常被咖啡任務的IG

海底撈進駐宏匯廣場試營運日確定！擁300坪、大面落地窗美景

新莊人等到海底撈的日子越來越近了，海底撈進駐宏匯廣場日期確定，宏匯廣場證實開門營業日期，海底撈將在8月21日展開試營運，...

30家up「父親節優惠」超強整理！ 飯店餐廳速食+爸爸證件優惠、冰淇淋+咖啡買1送1、樂園88元 吃喝玩樂統統有

給爸爸來個驚喜！ 即將迎接「2023父親節」來臨，準備好獻上什麼心意呢？ 快來看看udn旅遊美食小編整理超強「88節優惠懶人包」，無論是帶老爸上館子吃牛排、火鍋等餐廳、買個應景的父親節蛋糕、帶個點心、冰淇淋嚐鮮，甚至相約到樂園或景點小旅行，吃喝玩樂都有滿滿優惠等你拿！

到麗寶和熊大一起過生日！住LINE FRIENDS主題房 把超萌小物帶回家

【旅奇傳媒/編輯部報導】歡慶 LINE FRIENDS 熊大生日，麗寶樂園渡假區8月份舉辦一系列活動，包括8/6「熊大生日慶粉絲見面會」、8月壽星可享麗寶樂園門票450元及搭摩天輪享150元優惠價；此

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦