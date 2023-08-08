嘉義「天成文旅 - 藝術之丘」率先推開學前住宿優惠！每人最低920元還附早餐
迎接暑期倒數最後一個月，嘉義「天成文旅 - 藝術之丘」率先揭曉開學前住宿絕佳機會！獨家網站限時特惠，住宿房價再降八折，雙人同行僅需1840元，平均每人只要920元，絕對划算。附加贈送豐盛早餐，超過五十種美味零食供品味。
「天成文旅 - 藝術之丘」推出開學前住房限量特賣，特定日期（8/7～8/10、8/15～8/17、8/22～8/24、8/28～8/31）內預訂入住，優惠再加碼，網路特價再次八折，雙人房只需1840元，每人只需支付920元，CP值超高！
此外，預訂上述特別優惠，不僅享有精緻早餐，更可免費使用七樓星空童樂室，超過五十種懷舊零食、經典糖果、香脆餅乾和多款飲品供選擇，讓重新體驗童年美味。不論品味美食或參與經典小遊戲，將在這個特別時刻盡情享受，感受無限樂趣。
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