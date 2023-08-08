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父親節優惠快追！麥當勞1日限定「大薯、冰旋風買一送一」還有漢堡王、肯德基「爸氣歡樂餐」
父親節優惠來了，連鎖速食業者同歡慶，麥當勞APP限定推出大份薯條、OREO冰炫風等6品項享「買1送1」優惠，而肯德基推出「爸氣歡樂餐」超激省吃6塊咔啦脆雞與6顆蛋撻，漢堡王也有最新優惠24種好康祭一祭大家的五臟廟！
麥當勞
麥當勞於父親節這一天於APP上架「爸氣有禮」專屬任務，只要完成刮刮樂有機會抽中「六大品項買1送1」，品項包含主餐「勁辣鷄腿堡、四塊麥克鷄塊」、人氣附餐「大薯、金黃地瓜條」，甚至有消暑冰品「蛋捲冰淇淋、OREO冰炫風」，成為速食控的小確幸。
肯德基
肯德基宣布父親節推出「激殺54折」特優活動，只要369元就能吃到超人氣「6塊咔啦脆雞」、以及鐵粉必吃「6顆原味蛋撻」，相當於54折優惠，快揪老爸一起開吃。
漢堡王
漢堡王即日起至10/2，祭出最新「五臟廟優惠券」共24種好康等領，其中必搶超殺「買1送1」，原味小華堡、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、雞塊、中辣薯球、中薯條、大杯飲料等8大人氣品項通通買1送1。
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