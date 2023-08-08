快訊

郭柯配無望了？柯文哲放話參選總統到底 郭台銘反應曝光

新冠疫情雖降溫 疾管署估9月開學恐有新一波傳播

聽新聞
test
0:00 / 0:00

父親節優惠快追！麥當勞1日限定「大薯、冰旋風買一送一」還有漢堡王、肯德基「爸氣歡樂餐」

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者官網
圖／業者官網

父親節優惠來了，連鎖速食業者同歡慶，麥當勞APP限定推出大份薯條OREO冰炫風等6品項享「買1送1」優惠，而肯德基推出「爸氣歡樂餐」超激省吃6塊咔啦脆雞與6顆蛋撻，漢堡王也有最新優惠24種好康祭一祭大家的五臟廟！

麥當勞

麥當勞於父親節這一天於APP上架「爸氣有禮」專屬任務，只要完成刮刮樂有機會抽中「六大品項買1送1」，品項包含主餐「勁辣鷄腿堡、四塊麥克鷄塊」、人氣附餐「大薯、金黃地瓜條」，甚至有消暑冰品「蛋捲冰淇淋、OREO冰炫風」，成為速食控的小確幸。

圖／麥當勞提供、記者張芳瑜攝影
圖／麥當勞提供、記者張芳瑜攝影

肯德基

肯德基宣布父親節推出「激殺54折」特優活動，只要369元就能吃到超人氣「6塊咔啦脆雞」、以及鐵粉必吃「6顆原味蛋撻」，相當於54折優惠，快揪老爸一起開吃。

圖／取自肯德機官網
圖／取自肯德機官網

漢堡王

漢堡王即日起至10/2，祭出最新「五臟廟優惠券」共24種好康等領，其中必搶超殺「買1送1」，原味小華堡、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、雞塊、中辣薯球、中薯條、大杯飲料等8大人氣品項通通買1送1。

圖／漢堡王提供
圖／漢堡王提供

延伸閱讀：

好幸運！好市多「哈根達斯雪酥」優惠必搶，網分享新口味「黃豆粉奶霜蛋糕」第一口就驚豔

【春水堂】開新店！可愛雞蛋糕、珍珠霜淇淋限店販售 再送珍奶、限量小禮物

薯條 麥當勞 蛋撻 肯德基 OREO

相關新聞

爸氣開吃！ 「這一鍋」夏日極鮮筵送XL牡蠣 「燒肉同話」量腰圍兌換焗烤大生蠔

這一鍋皇室秘藏鍋物 夏日寶島極鮮筵 父親節抓彈珠比賽 XL牡蠣霸氣送 燒肉同話 爸氣十足 男性腰圍量測 兌換指定份量 焗烤鋅級大生蠔

大倉久和大飯店「消費滿3千送3千」！住一晚4千有找

充滿日系風韻的「大倉久和大飯店」入台11年，與日本知名百年鑄造品牌「能作NOUSAKU」合作，攜手打造「錫の饗宴」特別企...

父親節優惠快追！麥當勞1日限定「大薯、冰旋風買一送一」還有漢堡王、肯德基「爸氣歡樂餐」

父親節優惠快追！麥當勞1日限定「大薯、冰旋風買一送一」還有漢堡王、肯德基「爸氣歡樂餐」

90年老店！米其林鰻魚飯「うなぎ四代目菊川」登高雄

喜歡吃「鰻魚飯」嗎？創立於1932年、獲得日本米其林餐盤推薦的鰻魚飯品牌「うなぎ四代目菊川」，繼即將於9月進駐台中之後，...

人氣流心奶黃月餅品牌香港「望月」攜手藝術家周依推出七款時髦中秋禮盒

來台滿一年的香港烘焙名品「望月Patisserie La Lune」，向來是不少香港人推薦入手流心奶黃月餅的人氣品牌之一，每顆月餅皆經五十道以上工序製作，呈現「中餅西造」的絕佳好味道。今年望月中秋禮盒不只提供各式流心奶黃月餅與經典蝴蝶餅乾等多重口味選擇，更首度攜手台灣藝術家周依（CHOU YI），以七款藝術家聯名限定禮盒，讓人由內而外都能感受「望月Patisserie La Lune」充滿生命力的時髦意象。

【春水堂】開新店！可愛雞蛋糕、珍珠霜淇淋限店販售 再送珍奶、限量小禮物

籌備許久的「春水堂」華山店開幕啦！選在父親節8/8這天和大家見面，不只推出消費送珍奶及功夫麵印章明信片及滿額禮等優惠活動，店內還販賣限定的「小春雞蛋糕」及「黑糖琥珀珍珠霜淇淋」，在華山逛展累了，別忘了來上一份造型可愛、香甜的雞蛋糕和濃郁的珍奶冰淇淋，過個超愜意的假日午後吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦