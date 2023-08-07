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好幸運！好市多「哈根達斯雪酥」優惠必搶，網分享新口味「黃豆粉奶霜蛋糕」第一口就驚豔

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團(網友蘇佳盈)
圖／摘自Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團(網友蘇佳盈)

不用飛日本！有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團分享「哈根達斯雪酥」，除了超商開賣的草莓戀人雪酥、濃醇焦糖雪酥外，還有新口味「黃豆粉奶霜蛋糕雪酥」，一口下去驚為天人，也有網友回應「我也有買黃豆粉雪糕，真的好好吃」、「我很少吃冰，唯獨這黃豆粉雪酥讓我連吃兩天」。

哈根達斯「草莓戀人雪酥」、「濃醇焦糖雪酥」。圖／哈根達斯提供
哈根達斯「草莓戀人雪酥」、「濃醇焦糖雪酥」。圖／哈根達斯提供

網友分享好市多哈根達斯「雪酥」必買，一次就帶走三盒。圖／摘自Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團(網友蘇佳盈)
網友分享好市多哈根達斯「雪酥」必買，一次就帶走三盒。圖／摘自Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團(網友蘇佳盈)

手刀快衝！好市多「哈根達斯冰淇淋特展」於全台賣場展售，活動截至8/13，但網友分享「雪酥賣完就沒了」，建議想要購買雪酥的朋友還是盡早前往搶購。此外，有網友在臉書社團分享，聽到特展的消息就早早衝去好市多，一次就買三盒回家，也分享了新口味「黃豆粉奶霜蛋糕」雪酥的口感，原PO覺得黃豆粉吃起來滑順，冰淇淋內也有黃豆粉醬，外層脆皮吃得到濃郁黃豆粉味，第一口就好驚豔，而其他吃過新口味的網友也認同大讚「黃豆粉奶霜口味很好吃」、「雪酥超好吃的，那個口感又脆又濃」。

圖／摘自Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團(網友蘇佳盈)
圖／摘自Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團(網友蘇佳盈)

圖／摘自Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團(網友蘇佳盈)
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