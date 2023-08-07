好幸運！好市多「哈根達斯雪酥」優惠必搶，網分享新口味「黃豆粉奶霜蛋糕」第一口就驚豔

不用飛日本！有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團分享「哈根達斯雪酥」，除了超商開賣的草莓戀人雪酥、濃醇焦糖雪酥外，還有新口味「黃豆粉奶霜蛋糕雪酥」，一口下去驚為天人，也有網友回應「我

2023-08-07 15:30