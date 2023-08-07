「大港閱冰」市集吃得到23家人氣冰品！限時2天，枝仔冰紅豆冰與霜淇淋統統吃得到

夏季冰鎮魅力來了！高雄市即將舉辦引領夏日潮流的「大港閱冰」冰品市集嘉年華，限定8月19日、20日兩天暢遊冰品在舌尖的驚喜。這場盛會由高雄市觀光局主辦，匯聚全台23家在地風味獨具的冰店，保證品嚐到最經典又時尚的冰品，吃得到許多美食的冰涼滋味。

圖／高雄市政府提供

高雄市觀光局「大港閱冰」去年首度舉辦，引起許多討論話題，今年回歸更加火熱。首波名單已在4日公布，知名業者枝仔冰城、紅逗冰室、葉月堂雪花冰、空氣分子霜淇淋、大碗公冰．甜品等冰店搶先登場，讓您在這炎炎夏日中，一嚐冰品的多彩風味。而更多驚喜還在後頭，第二波名單即將驚喜揭曉，敬請期待。

圖／高雄市政府提供

「大港閱冰」冰品市集嘉年華將於8月19日、20日兩天，在高雄市鼓山輪渡站前（濱海一路）熱鬧登場。除了美味冰品，這個夏天還有更多令人期待的活動，像是8月26日、27日，別錯過在大遠百追夢廣場舉辦的「鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」，品味傳統炸物的經典滋味；而9月2日、3日的「高雄奶茶節」，將在捷運鹽埕站埔站2、3號出口（大勇路）舉辦，帶給讀者甘甜爽口的奶茶盛宴。

圖／高雄市政府提供

這個夏天，高雄市有繽紛的冰品、香酥的炸物和甜蜜的奶茶，請務必把握這個難得的美食盛宴，和家人朋友一同來場消暑之旅，感受高雄的熱情與美味，不容錯過的暑期強檔活動一定要參加！

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