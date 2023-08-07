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全家9元霜淇淋！全家便利商店「取件送霜淇淋9元優惠券」，限時10天別錯過

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／記者陳立儀攝影、全家FamilyMart臉書
圖／記者陳立儀攝影、全家FamilyMart臉書

還有9元全家霜淇淋全家便利商店取件優惠受到廣大顧客歡迎，8月加碼活動持續進行中，限時十天，只要在活動期間到全家完成包裹取件就能領取「霜淇淋9元特價優惠券」，不限口味讓你開吃不受限。

圖／全家FamilyMart臉書
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全家便利商店8月取件優惠別錯過！全家聽到大家的心聲，延續好評再推取件送「Fami!ce霜淇淋9元特價優惠券」，活動期間為8/9～8/13及8/19～8/23兩個時間段，共限時10天，凡於活動期間在蝦皮、momo、PChome等網購平台取件選擇全家，並完成包裹取件，即贈「霜淇淋9元特價優惠券」，每人單筆交易限贈五張，各限量兩百萬組，送完為止。

值得注意的是，8/9～8/13檔期活動贈送之優惠券使用期限至8/20，而8/19～8/23檔期活動則至8/30。把握好康，9元開吃全家霜淇淋涼一夏。

圖／全家FamilyMart臉書
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全家便利商店 8月取件優惠資訊

活動時間：8/9-8/13、8/19-8/23，限時10天

活動辦法：活動期間到全家完成包裹取件，就送Fami!ce霜淇淋9元特價優惠券(口味不限)

活動詳情請見全家活動頁面

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