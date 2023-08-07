全家9元霜淇淋！全家便利商店「取件送霜淇淋9元優惠券」，限時10天別錯過

還有9元全家霜淇淋！全家便利商店取件優惠受到廣大顧客歡迎，8月加碼活動持續進行中，限時十天，只要在活動期間到全家完成包裹取件就能領取「霜淇淋9元特價優惠券」，不限口味讓你開吃不受限。

圖／全家FamilyMart臉書

全家便利商店8月取件優惠別錯過！全家聽到大家的心聲，延續好評再推取件送「Fami!ce霜淇淋9元特價優惠券」，活動期間為8/9～8/13及8/19～8/23兩個時間段，共限時10天，凡於活動期間在蝦皮、momo、PChome等網購平台取件選擇全家，並完成包裹取件，即贈「霜淇淋9元特價優惠券」，每人單筆交易限贈五張，各限量兩百萬組，送完為止。

值得注意的是，8/9～8/13檔期活動贈送之優惠券使用期限至8/20，而8/19～8/23檔期活動則至8/30。把握好康，9元開吃全家霜淇淋涼一夏。

圖／全家FamilyMart臉書

全家便利商店 8月取件優惠資訊

活動時間：8/9-8/13、8/19-8/23，限時10天

活動辦法：活動期間到全家完成包裹取件，就送Fami!ce霜淇淋9元特價優惠券(口味不限)

活動詳情請見全家活動頁面

延伸閱讀：

．麥當勞APP「父親節刮刮樂」來了！一日限定「六大人氣品項買一送一」刮起來

．驚！全家莓果霜淇淋「沾到洗不掉」 業者：皆符合規範